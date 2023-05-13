Вайкуле пояснила, чому Пєсков цілував руки Пугачової

Співачки Алла Пугачова та Лайма Вайкуле. Фото: www.instagram.com/show_rus

Латвійська співачка Лайма Вайкуле назвала причину з якої, на її думку, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков на похороні модельєра Валентина Юдашкіна цілував руки Аллі Пугачовій.

Про це Вайкуле розповіла ютуб-каналу І Грянул Грэм.

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Чому йому не підходити?

Під час похорону Валентина Юдашкіна заступник голови адміністрації президента Росії, Дмитро Пєсков, підійшов до Алли Борисівни і почав цілувати їй руки. Тоді як російська влада через пропагандистські ресурси транслює критику Пугачової, яка не підтримує російський політичний режим.

За словами Вайкуле, на місці Пєскова так мав зробити кожен.

"Звичайно, він підходив. А що сталося? Чому йому не підходити? Це народна артистка, її знали не тільки в пострадянському просторі, а й за кордоном…Чому Пєскову не підійти до такої зірки? Це честь…Взагалі це нормально, що чоловік підійшов до жінки, ще й у такий серйозний важкий день і висловив свою повагу. Кожен мав так до неї підходити”, — прокоментувала Вайкуле в інтерв'ю.

На запитання журналіста, чи бояться Аллу Пугачову у Кремлі, Вайкулі відповіла, що точно шанують, і вони виросли на її піснях.

Дмитро Пєсков вітається з Аллою Пугачовою 1 / 1

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним та їхніми двома дітьми поїхала з Росії. Галкін активно та відкрито підтримує Україну. Також на своїх концертах Галкін висміює російських пропагандистів.

На початку травня Алла Борисівна вперше за довгий час приїхала до Росії, щоб провести в останній шлях модельєра та свого близького друга Валентина Юдашкіна. Там до неї несподівано підійшов речник Путіна Дмитро Пєсков, який почав цілувати їй руки.

Нагадаємо, що після цього в артистки зник дорогий годинник. А за словами Пугачової, того дня до неї мало хто підходив. Відразу після похорону Юдашкіна артистка виїхала з Росії.