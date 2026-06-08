Что делать, если очки оставляют отпечатки на носу: полезный лайфхак

Девушка в солнцезащитных очках. Фото: magnific

В теплое время года солнцезащитные очки становятся незаменимым аксессуаром. Однако есть одна проблема, знакомая многим женщинам: через несколько часов ношения очков на переносице остаются заметные следы, а тональный крем в этих местах стирается. Особенно обидно, когда макияж был аккуратным с самого утра, а уже после первой прогулки приходится исправлять испорченные участки.

Новини.LIVE со ссылкой на Myself расскажет, что с этим делать.

На самом деле все довольно просто. Многие наносят косметику и почти сразу надевают очки. В этот момент тональная основа, консилер и другие средства еще не успели окончательно закрепиться на коже. Из-за давления оправы косметика начинает смещаться, а на носу остаются характерные отпечатки. Чтобы этого не произошло, достаточно добавить к привычной бьюти-рутине один дополнительный шаг.

Как избежать следов от солнцезащитных очков

После завершения макияжа нанесите немного рассыпчатой пудры на участки, где очки касаются кожи. Не спешите сразу убирать ее. Дайте косметике несколько минут, чтобы зафиксироваться. За это время пудра также поглотит избыток себума, который часто становится причиной того, что тональная основа начинает "скользить".

Затем остатки пудры можно легко смахнуть кистью или аккуратно распределить по коже. Есть еще одна маленькая хитрость, о которой часто забывают. Легкий слой пудры можно нанести и на носоупоры очков. Именно они создают наибольшее трение во время ношения.

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В результате тональный крем остается на месте значительно дольше, а на переносице не появляются заметные полосы и пробелы. Лучше всего этот способ показывает себя на жирной и комбинированной коже, ведь помогает контролировать блеск в течение дня. Обладательницам сухой кожи стоит использовать минимум пудры, чтобы не подчеркнуть сухость и не перегрузить макияж лишними слоями.

Метод занимает буквально несколько минут, зато позволяет значительно дольше сохранять опрятный вид макияжа даже в самые солнечные дни.

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