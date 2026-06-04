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Главная Гламур Окрашивание, которое делает волосы визуально объемнее: новый тренд

Окрашивание, которое делает волосы визуально объемнее: новый тренд

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 16:34
Новая техника окрашивания, которую советуют стилисты: делает волосы более объемными
Окрашивание волос. Фото: magnific

В сезоне 2026 года в колористике наблюдается отказ от сложных многослойных окрашиваний в пользу графичных и контрастных решений. Одним из главных трендов становится техника Peekaboo highlights — способ окрашивания, позволяющий изменить визуальное восприятие прически, оставляя нетронутой верхнюю массу волос.

Об этой технике подробнее расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Новая техника окрашивания волос

Название Peekaboo полностью объясняет суть метода. Осветленные или яркие пряди располагаются в нижних слоях волос, под естественной базой. Цвет становится заметным лишь во время движения, при смене укладки или в собранных прическах.

Ключевое отличие от балаяжа или классического мелирования — отсутствие стремления к мягким переходам. Здесь приветствуется четкий, графичный контраст. Особый акцент делается на зоне у лица, чтобы визуально подсветить черты лица.

Яке нове фарбування набирає популярності
Peekaboo. Кадр из видео

Сочетание со стрижками

Стилисты отмечают, что Peekaboo эффективно работает с проблемой нехватки объема. Светлые акценты внутри массы волос создают эффект многомерности: волосы выглядят более плотно и текстурно.

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Лучше всего технику демонстрируют стрижки с ровным срезом, в том числе боб. Четкая линия стрижки сохраняет максимальную массу волос по длине, а скрытые пряди добавляют "изюминки". Кроме того, такая схема окрашивания позволяет реже посещать салон: верхний слой собственных волос делает процесс отрастания корней менее заметным.

Світлий акцент у волоссі в тренді 2026 року
Скрытое окрашивание в моде. Кадр из видео

Рекомендации по уходу

Изменение цвета даже части прядей требует коррекции домашнего ухода, поскольку осветленные участки становятся более уязвимыми к потере влаги.

  • Стоит минимизировать использование горячих инструментов, в частности, фена. При невозможности полного отказа — обязательное применение профессиональной термозащиты.
  • Не стоит забывать об увлажнении. Приоритет следует отдавать средствам с восстанавливающими компонентами: маскам и несмываемым кондиционерам, которые способны удерживать влагу в кутикуле волос.
  • Еще специалисты советуют минимизировать трение волос во время сна. Использование шелковых наволочек или фиксация волос в свободные прически помогает избежать ломкости в зоне осветленных прядей.

Peekaboo highlights остается оптимальным выбором для тех, кто стремится интегрировать креативные элементы в образ, сохраняя при этом качество естественных волос и практичность в ежедневном уходе.

Актуальные тренды в уходе за волосами

Ранее мы писали о том, как часто можно осветлять волосы. Эта информация будет особенно полезной блондинкам.

Также мы сообщали об основных секретах ухода за волосами от Деми Мур. Она является обладательницей густой и длинной шевелюры.

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Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
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