Безупречные красные губы за 5 минут: повторяем образ Тины Кароль

Как повторить фирменный макияж губ Тины Кароль: действенные советы
Красная помада уже давно стала настоящей фишкой Тины Кароль. Ее макияж всегда приковывает взгляды: идеально ровные линии, глубокий цвет и невероятная стойкость, которая держится весь вечер.
Новини.LIVE со ссылкой на издание ELLE разобрались, как звезде удается достигать такого результата, и оказалось, что вся магия кроется в простой технике и правильной подготовке.
Если вы тоже хотите примерить этот роскошный образ, вот несколько действенных советов, как сделать губы безупречными.
Как повторить культовый макияж губ Тины Кароль
Секрет стойкости любой помады — это ухоженная кожа. Первым делом губы надо хорошо увлажнить бальзамом. Когда он впитается, нанесите каплю тонального крема или консилера и совсем немного припудрите. Это поможет скрыть естественный пигмент, выровнять текстуру и создать чистую базу, на которой красный цвет будет выглядеть максимально ярко.
Маленькая хитрость для объема: если хочется сделать губы визуально пухлее, добавьте щепотку хайлайтера на ямочку над верхней губой (так называемую "арку Купидона"). Это придаст красивый рельеф, хотя этот шаг не является обязательным.
Рисовать губы сразу помадой — рискованная идея. Здесь не обойтись без остро заточенного карандаша в тон. Сначала аккуратно обведите губы по их естественной форме, а затем полностью заштрихуйте всю поверхность. Карандаш работает как надежная цветная подложка: даже если помада начнет стираться, макияж все равно будет выглядеть опрятно.
- Лайфхак для идеальной линии: когда прокрашиваете верхнюю губу, слегка запрокиньте голову назад. Так контур видно гораздо лучше.
Также Тина Кароль обычно выбирает именно матовые текстуры, которые выглядят дорого. Способ нанесения зависит от эффекта, к которому вы стремитесь:
- Кисточкой — если нужен плотный, насыщенный цвет и графичные линии для вечернего выхода.
- Прямо из тюбика (стика) — для непринужденного и естественного покрытия на каждый день.
Таким образом, всего несколько минут терпения, правильная последовательность и голливудский макияж готов.
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