Безупречные красные губы за 5 минут: повторяем образ Тины Кароль

Тина Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

Красная помада уже давно стала настоящей фишкой Тины Кароль. Ее макияж всегда приковывает взгляды: идеально ровные линии, глубокий цвет и невероятная стойкость, которая держится весь вечер.

Новини.LIVE со ссылкой на издание ELLE разобрались, как звезде удается достигать такого результата, и оказалось, что вся магия кроется в простой технике и правильной подготовке.

Если вы тоже хотите примерить этот роскошный образ, вот несколько действенных советов, как сделать губы безупречными.

Как повторить культовый макияж губ Тины Кароль

Секрет стойкости любой помады — это ухоженная кожа. Первым делом губы надо хорошо увлажнить бальзамом. Когда он впитается, нанесите каплю тонального крема или консилера и совсем немного припудрите. Это поможет скрыть естественный пигмент, выровнять текстуру и создать чистую базу, на которой красный цвет будет выглядеть максимально ярко.

Маленькая хитрость для объема: если хочется сделать губы визуально пухлее, добавьте щепотку хайлайтера на ямочку над верхней губой (так называемую "арку Купидона"). Это придаст красивый рельеф, хотя этот шаг не является обязательным.

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Рисовать губы сразу помадой — рискованная идея. Здесь не обойтись без остро заточенного карандаша в тон. Сначала аккуратно обведите губы по их естественной форме, а затем полностью заштрихуйте всю поверхность. Карандаш работает как надежная цветная подложка: даже если помада начнет стираться, макияж все равно будет выглядеть опрятно.

Лайфхак для идеальной линии: когда прокрашиваете верхнюю губу, слегка запрокиньте голову назад. Так контур видно гораздо лучше.

Также Тина Кароль обычно выбирает именно матовые текстуры, которые выглядят дорого. Способ нанесения зависит от эффекта, к которому вы стремитесь:

Кисточкой — если нужен плотный, насыщенный цвет и графичные линии для вечернего выхода.

Прямо из тюбика (стика) — для непринужденного и естественного покрытия на каждый день.

Таким образом, всего несколько минут терпения, правильная последовательность и голливудский макияж готов.

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