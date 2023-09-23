Звезда "Стражей галактики" выставил на продажу свое роскошное "семейное гнездышко"
Актер Крис Пратт и его супруга Кэтрин Шварценеггер выставили на продажу свой роскошный дом. Пара хочет за свою виллу получить 32 миллиона долларов.
Об этом пишет Daily Mail.
Звездная недвижимость
Гламурная вилла в средиземноморском стиле с красной черепичной крышей и огромными панорамными окнами имеет шесть спален, домашний кинотеатр, сауну и баскетбольную площадку.
Звезда "Стражей галактики" продает дом после масштабного ремонта.
Пара, которая сыграла свадьбу в 2019 году и имеет общих дочерей Лайлу и Элоиз, жила в доме с 2021 года, потратив два года на снос и перестройку дома 1995 года, который был расположен на этом месте.
Звезда "Стражей галактики" приобрёл участок в 2018 году за 15,6 миллиона долларов.
Расположенный на холмах Pacific Palisades, дом имеет потрясающий вид на залив Санта-Моника, большой бассейн с морской водой, джакузи и акр ухоженной территории.
Внутри здание оформлено в изысканных нейтральных тонах и может похвастаться огромной кухней с мраморной столешницей и большой барной стойкой.
Пара, любящая гольф, также установила в доме симулятор игры в гольф, а еще там есть спа-центр из дерева с бассейнами с горячей и холодной водой, сауной и паровой баней.
Пратт и Шварценеггер были вместе с июня 2018 года и начали встречаться незадолго до того, как актер оформил развод с бывшей женой Анной Ферис.
И Пратт, и Шварценеггер глубоко религиозны и поженились на роскошном ранчо Сан-Исидро в Монтесито, только спустя год после того, как начали встречаться.
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