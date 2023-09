Нелли Фуртадо и Джастин Тимберлейк впервые за 16 лет выпустили новый общий хит.

Певица Нелли Фуртадо. Фото: instagram.com/nellyfurtado/

В последний раз они сотрудничали над треком Give It To Me в 2007 году. Теперь Нелли Фуртадо, Тимбаленд и Джастин Тимберлейк представили новый хит.

Об этом пишет Daily Mail.

Музыкальная новинка

Звездное трио выпустило новый хит Keep Going Up. Тимбаленд и Джастин Тимберлейк работали над песней вместе, тогда как Нелли записывала свою партию удаленно.

Фанаты выразили свое восхищение от услышанного, некоторые отметили, что они "опять почувствовали себя подростками".

"Это фантастически. Никогда не думал, что снова услышу другую песню со всеми ими. Заставили меня снова почувствовать себя подростком".

"Честно говоря, это то, что нужно моему внутреннему подростку. Я все еще играю все старые песни на повторе".

"Вновь слушая этих троих вместе, кажется, что снова 2000-е, вы, люди, пришли спасти индустрию", — комментируют фанаты.

Тимбаленд ранее работал с Тимберлейком над несколькими проектами, включая альбом последнего в 2006 году FutureSex/LoveSounds.

Автор песен также неоднократно сотрудничал с Фуртадо и был одним из продюсеров ее третьего студийного альбома Loose. Трио продолжило работу над треком Give It To Me, вышедшим в 2007 году.

Трек сразу стал хитом среди слушателей, а после релиза он возглавил чарт Billboard Hot 100.

Затем Тимбаленд, Тимберлейк и Фуртадо исполнили эту песню на церемонии вручения премии "Грэмми" 2007 года. Give It To Me был выдвинут на премию "Грэмми", но уступил Роберту Планту и Элисон Краусс.

