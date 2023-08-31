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Українські хіп-хопери зняли емоційний кліп про цінність життя

31 серпня 2023 12:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Українські хіп-хопери зняли емоційний кліп про цінність життя
Гурт NAPEREXRESTI. Фото: менеджмент гурту
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Гурт NAPEREXRESTІ представили кліп на пісню "Ловимомомент". Відео було знято у лікарні.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент гурту.

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Учасники колективу Макс Голосков та Влад Синенко розповіли, що трек вийшов дуже емоційним.

 

"Пісня "Ловимомомент" — це, як подих фаєршоучіка з керосином, але замість керосину щось приємніше! У кожної пісні є своя — фарба. Пісню з такими фарбами ми ще не писали, адже вона має сатирично-життєвий формат. До речі, цей трек був записаний із нашим крутим звукачем Сергієм Безуглим, дуже швидко. Думаємо, тут не тільки значення в його таймингу, а й і в тому, що це хіп-хоп, круто коли він звучить живо та максимально у "ван тейку", — коментують учасники гурту NAPEREXRESTІ.

До релізу нової пісні хлопці презентували сатирично-емоційний кліп. Головним меседжем якого стало те, що музика лікує та повертає душу до життя. Режисером відеороботи став Макс Голосков.

 

Гурт на зйомках кліпу. Фото: менеджмент гурту

 

Гурт на зйомках кліпу. Фото: менеджмент гурту

"Ми дуже скрупульозно віднеслися до всіх етапів створення відео — від розробки ідеї до монтажу. І максимально кайфанули від процесу. Щоб відзняти все задумане, нам знадобилося два дні. На цей час нам надали у використання поверх приватної лікарні, за що ми безмежно вдячні. Також дякуємо всій команді, що взяла участь у роботі. І козі також вдячні за відображення вайбу треку. Сподіваємось, ця алегорична робота допоможе глядачам по-іншому сприйняти сам трек", — коментують NAPEREXRESTІ.

Максима та Влада пов’язує не лише спільний музичний проєкт, а і дружні відносини із самого дитинства. Максим Голос, служачи в ЗСУ, не полишає займатися музикою, знаходити натхнення та дарувати його всім українцям, бо, як наголошують виконавці, музика лікує та надає крила.

Нагадаємо, КилимМен представив пісню-маніфест про трагічні події в Україні.

Раніше Kalush Orchestra випустив новий англомовний трек.

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