Схудла Неллі Фуртадо вперше за 6 років знялась для глянцю

Співачка Неллі Фуртадо. Фото: instagram.com/nellyfurtado/

Співачка Неллі Фуртадо вперше за 6 років влаштувала фотосесію для журналу. Зірка також зізналася, що страждає на психологічну недугу

Артистка позувала для видання Fault Magazine.

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Зірка приміряла яскраві образи. Після розлучення з чоловіком співачка набрала зайву вагу, але нова фотосесія доказ тому, що їй вдалося повернутися у відмінну фізичну форму.

Фуртадо зізнається, що їй діагностували синдром дефіциту уваги та гіперактивності 18 місяців тому. Творчість допомагає зірці відволіктись та почуватися краще.

"Я займаюся хореографію, щоб покращити своє самопочуття. Дисципліна допомагає моєму мозкові. Я готова говорити про це, адже хочу допомогти тим, хто потрапив до подібної ситуації", — ділиться співачка.

Люди з синдромом дефіциту уваг мають проблеми з концентрацією, роблять імпульсивні вчинки.

Після перерви у музиці Неллі повертається на сцену, за словам артистки, на це її надихнула донька.

"Одного дня вона сказала: "Мамо, твоя музика у трендах TikTok". Та я не мала уявлення, що це таке. Ми почали з нею розважатися, створюючи короткі відео. Я стала частіше виходити в люди і чути свою музику. Я зрозуміла, чому діджеї грають мої старі пісні, чому людям подобається моя творчість. Коли я починала, мені казали, що я буду "артистом одного хіта", але через 20 років мої пісні пам'ятають", — говорить Фуртадо і додає, що музика була способом для неї зрозуміти саму себе з дитинства.

Нагадаємо, епатажна співачка Жанель Моне здивувала черговим сміливим образом. Цього разу артистка знялась топлес для обкладинки журналу Rolling Stone.

Раніше колишня наречена Леонардо Ді Капріо Камілла Марроне знялась у відвертій фотосесії та у всій красі показала свої модельні форми.