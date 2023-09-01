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Зцілюючий трек: Макс Барських представив нову пісню з україномовного альбому

1 вересня 2023 11:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Зцілюючий трек: Макс Барських представив нову пісню з україномовного альбому
Співак Макси Барських. Фото: instagram.com/max_barskih/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

1 вересня відбулася прем’єра четвертого синглу Макса Барських "Не плач". Трек увійде до восьмої платівки співака.

Про це стало відомо з соцмереж артиста.

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Попередні релізи Барських "Тумани", "Береги", "Ритми" вже близько місяця утримують позиції в головному чартах та YouTube. Прихидники оцінили новий трек артиста і назвали його "зцілюючим" та дуже "своєчасним".

 

"Часом у відносинах ми ходимо по колу. Часом це спричиняє багато болю і коштує нам дуже дорого, бо ми втрачаємо час. Я завжди намагаюся прислуховуватися до відчуттів та не залишатись там, де нема справжніх почуттів. Цю пісню я присвячую всім своїм подругам і друзям. Нехай вона допомагає робити правильний вибір та ставити себе на перше місце", — коментує роботу співак.

Задля створення цього альбому, Барських відклав написання своєї англомовної платівки.

"Це рішення я прийняв під час туру містами України. Я відчув наскільки сильно мій глядач потребує справжньої танцювальної музики, під яку можна як лікувати рани, так і випустити пар, скинути стрес та біль. Мене дуже тішать успіхи перших релізів, але я впевнений, що це лише початок. Головні хіти вийдуть у день відкриття альбому "Зорепад" уже 8 вересня", — сказав артист.

Нагадаємо, Барських, Оля Полякова та ALEKSEEV виступили на музичному фестивалі Лайми Вайкуле на підтримку України в Юрмалі (Латвія).

Раніше сталов відомо, що Макс Барських випустить перший повністю україномовний альбом.

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