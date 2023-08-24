Украинский дизайнер создал первый официальный мерч для легендарного ДП "Антонов"

Легендарный ГП "Антонов" будет иметь свой мерч. Фото: instagram.com/antonovairlines/

Украинский бренд FROLOV ко Дню Независимости подготовил особый подарок. Вместе с ДП "Антонов" создал первый официальный мерч для легендарного авиационного бренда.

Об этом говорится на официальной странице FROLOV в социальной сети.

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Это первая коллаборация Государственного предприятия "Антонов" с украинским дизайнером. Вся прибыль от продаж вещей коллаборации будет передана на восстановление крупнейшего транспортного самолета в мире Ан-225 "Мрия", который уничтожили россияне во время неудачной попытки захвата аэродрома в Гостомеле в феврале 2022 года.

"Ко Дню Независимости Украины, мы представляем первый дроп из коллекции. В него вошли футболки трех дизайнов, свитшот и худи", — говорится в сообщении бренда.

Так, футболки "Мрия" и "Cossack" (которые являются кодовым именем НАТО для самолета) сейчас отзываются для каждого из украинцев, говорится в сообщении. Ведь казак — это украинский воин, благодаря которым мы сейчас боремся за нашу главную мечту — победу. Все изделия изготовили на выдающейся украинской трикотажной фабрике "Роза".

Ранее мировые звезды поздравили Украину с Днем Независимости трогательным стихом.

Напомним, украинский флаг с автографами участников Imagine Dragons разыграют ради доброго дела.