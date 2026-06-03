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Главная Гламур Возвращение 90-х: 4 образа от звезд для стильного лета

Возвращение 90-х: 4 образа от звезд для стильного лета

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 18:26
Самые модные образы лета 2026 года: 4 звездных примера в стиле 90-х
Девушка в одежде в стиле 90-х. Фото: magnific

Лето умеет удивлять погодой. Лучшее, что можно сделать прямо сейчас — это не мучить себя придумыванием сложных образов, а просто вспомнить, как одевались девушки в 90-х. Они умели одеваться просто, но со вкусом.

А как именно — рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Классика от Дженнифер Энистон

Все гениально — это просто обычные джинсовые шорты с немного "потрепанным" низом и обычные вьетнамки. Раньше это была обувь только для пляжа или дачи, а сейчас — база. Добавьте к этому простую сумку на плечо, и все, вы готовы.

Дженніфер Еністон завжди має стильний вигляд
Дженнифер Энистон. Фото из Vogue

Элегантный образ от Гвинет Пэлтроу

Гвинет умела носить простые вещи так, что от нее невозможно было оторвать взгляд. Ее любимый вариант — легкая юбка-комбинация и обычная майка на тонких бретелях. Это идеально для тех дней, когда хочется чувствовать себя немного наряднее, но не надевать на себя все лучшее сразу. Такой образ хорошо дополнят босоножки с тонкими ремешками и небольшая сумка из бисера.

Образи Гвінет Пелтроу з 90-х стали легендарними
Гвинет Пэлтроу. Фото из Vogue

Стиль Кейт Мосс на каждый день

Сейчас снова стали популярными топы с рукавами три четверти. Это настоящая находка для лета: они не парят, но и не оголяют полностью. Кейт Мосс носила их максимально непринужденно — с мини-юбкой и обычными балетками.

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Кейт Мосс. Фото из Vogue

Смелый образ в стиле Софии Копполы

Если хочется немного хулиганского настроения, можно попробовать многослойность. Возьмите полупрозрачное платье-комбинацию и наденьте его поверх майки. Это не про "дорого-богато", а про настоящую индивидуальность.

Софія Коппола в елегантному образі
София Коппола. Фото из Vogue

В общем, лето — это не о том, чтобы слепо следовать трендам. Выбирайте то, что нравится, и просто наслаждайтесь моментом.

Ранее мы писали о том, какой цвет в одежде по мнению Андре Тана будет в тренде этого сезона. Он советует обратить на него особое внимание.

Также мы сообщали, настолько важно угадать с посадкой джинсов. Дали советы, как правильно их выбирать.

лето 90-е трендовые образы
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
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