Самые модные образы лета 2026 года: 4 звездных примера в стиле 90-х

Девушка в одежде в стиле 90-х. Фото: magnific

Лето умеет удивлять погодой. Лучшее, что можно сделать прямо сейчас — это не мучить себя придумыванием сложных образов, а просто вспомнить, как одевались девушки в 90-х. Они умели одеваться просто, но со вкусом.

А как именно — рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Классика от Дженнифер Энистон

Все гениально — это просто обычные джинсовые шорты с немного "потрепанным" низом и обычные вьетнамки. Раньше это была обувь только для пляжа или дачи, а сейчас — база. Добавьте к этому простую сумку на плечо, и все, вы готовы.

Дженнифер Энистон. Фото из Vogue

Элегантный образ от Гвинет Пэлтроу

Гвинет умела носить простые вещи так, что от нее невозможно было оторвать взгляд. Ее любимый вариант — легкая юбка-комбинация и обычная майка на тонких бретелях. Это идеально для тех дней, когда хочется чувствовать себя немного наряднее, но не надевать на себя все лучшее сразу. Такой образ хорошо дополнят босоножки с тонкими ремешками и небольшая сумка из бисера.

Гвинет Пэлтроу. Фото из Vogue

Стиль Кейт Мосс на каждый день

Сейчас снова стали популярными топы с рукавами три четверти. Это настоящая находка для лета: они не парят, но и не оголяют полностью. Кейт Мосс носила их максимально непринужденно — с мини-юбкой и обычными балетками.

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Кейт Мосс. Фото из Vogue

Смелый образ в стиле Софии Копполы

Если хочется немного хулиганского настроения, можно попробовать многослойность. Возьмите полупрозрачное платье-комбинацию и наденьте его поверх майки. Это не про "дорого-богато", а про настоящую индивидуальность.

София Коппола. Фото из Vogue

В общем, лето — это не о том, чтобы слепо следовать трендам. Выбирайте то, что нравится, и просто наслаждайтесь моментом.

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