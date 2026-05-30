Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гламур Скроют все лишнее: как выбрать правильную посадку джинсов

Скроют все лишнее: как выбрать правильную посадку джинсов

Ua ru
Дата публикации 30 мая 2026 11:01
Подбор джинсов по типу фигуры: как понять, какая посадка вам подойдет
Джинсы. Фото из Instagram

Джинсы — это та вещь, которая есть в каждом шкафу, но найти "ту самую" пару бывает тем еще испытанием. Часто мы покупаем дорогую модель, а она почему-то сидит странно. Здесь обычно дело не в бренде или цене, а в правильной высоте посадки. Именно она решает, как будут выглядеть пропорции вашего тела.

Об этом расскажет Новини.LIVE со ссылкой на слова известного стилиста Марии Бабак, которая ведет популярный блог в TikTok.

Она поделилась очень простым трюком, как за две секунды понять свой тип фигуры. Для этого не нужны сантиметровые ленты — только ваши руки. Подойдите к зеркалу и сделайте следующее:

  1. Положите одну ладонь горизонтально прямо под грудь.
  2. Вторую ладонь приложите плотно ниже первой.

Теперь смотрим на результат. Если ваши ладони закончились, а до пупка еще остается свободное место — у вас длинный торс. В таком случае ваш лучший друг — высокая посадка. Она визуально приподнимет линию талии и сделает ноги длиннее.

Если же две ладони полностью закрыли всю область и даже перекрыли пупок — у вас короткий торс. Джинсы с очень высокой талией вам в таком случае противопоказаны. Ваш выбор — средняя или низкая посадка.

Читайте также:
@marybabak

Хочешь больше советов от стилиста? Подписывайся на мою страницу в инсте mary_babak - я покажу как 👠 #стилист #стилистукраина #stylist #personalstylist #персональныйстилист

♬ оригинальный звук - Mary Babak

Как выбрать джинсы под свой тип фигуры

Чтобы джинсы сидели идеально, бренд ONE BY ONE советует подбирать их с учетом особенностей силуэта. Вот как это работает на практике:

  • Высокая посадка

Это настоящее спасение для многих. Она шикарно подчеркивает тонкую талию у девушек с фигурой "песочные часы". Если у вас тип "прямоугольник", такие джинсы помогут визуально нарисовать красивые изгибы там, где их не хватает. А для фигуры "яблоко" высокий пояс работает как мягкий корсет, аккуратно сглаживающий зону живота.

  • Средняя посадка

Абсолютная классика, которая никогда не выйдет из моды и подходит практически всем. Это идеальная база для повседневных образов. Больше всего средняя посадка выручает девушек с фигурой "груша" — она удачно фиксирует талию, но при этом не делает лишнего акцента на бедрах.

  • Низкая посадка

Низкая талия снова в тренде, но с ней надо быть осторожнее. Она идеально садится на высоких, стройных девушек с длинными ногами. Также это отличный инструмент для типа фигуры "перевернутый треугольник": заниженная линия пояса добавляет объема бедрам и благодаря этому визуально уравновешивает широкие плечи.

Однако стоит ориентироваться на собственные ощущения и зеркало, а не только на тренды. Тогда любые джинсы на вас будут хорошо сидеть.

Ранее мы писали об актуальных трендах верхней одежды, которые будут иметь стильный и практичный вид этим летом. Эти вещи сейчас на пике популярности.

Также мы сообщали о модели обуви, которая завоевала сердца модниц. Она модная и главное, что удобная.

стилисты действенные лайфхаки трендовая модель джинсов
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации