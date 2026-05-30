Подбор джинсов по типу фигуры: как понять, какая посадка вам подойдет

Джинсы — это та вещь, которая есть в каждом шкафу, но найти "ту самую" пару бывает тем еще испытанием. Часто мы покупаем дорогую модель, а она почему-то сидит странно. Здесь обычно дело не в бренде или цене, а в правильной высоте посадки. Именно она решает, как будут выглядеть пропорции вашего тела.

Об этом расскажет Новини.LIVE со ссылкой на слова известного стилиста Марии Бабак, которая ведет популярный блог в TikTok.

Она поделилась очень простым трюком, как за две секунды понять свой тип фигуры. Для этого не нужны сантиметровые ленты — только ваши руки. Подойдите к зеркалу и сделайте следующее:

Положите одну ладонь горизонтально прямо под грудь. Вторую ладонь приложите плотно ниже первой.

Теперь смотрим на результат. Если ваши ладони закончились, а до пупка еще остается свободное место — у вас длинный торс. В таком случае ваш лучший друг — высокая посадка. Она визуально приподнимет линию талии и сделает ноги длиннее.

Если же две ладони полностью закрыли всю область и даже перекрыли пупок — у вас короткий торс. Джинсы с очень высокой талией вам в таком случае противопоказаны. Ваш выбор — средняя или низкая посадка.

Как выбрать джинсы под свой тип фигуры

Чтобы джинсы сидели идеально, бренд ONE BY ONE советует подбирать их с учетом особенностей силуэта. Вот как это работает на практике:

Высокая посадка

Это настоящее спасение для многих. Она шикарно подчеркивает тонкую талию у девушек с фигурой "песочные часы". Если у вас тип "прямоугольник", такие джинсы помогут визуально нарисовать красивые изгибы там, где их не хватает. А для фигуры "яблоко" высокий пояс работает как мягкий корсет, аккуратно сглаживающий зону живота.

Средняя посадка

Абсолютная классика, которая никогда не выйдет из моды и подходит практически всем. Это идеальная база для повседневных образов. Больше всего средняя посадка выручает девушек с фигурой "груша" — она удачно фиксирует талию, но при этом не делает лишнего акцента на бедрах.

Низкая посадка

Низкая талия снова в тренде, но с ней надо быть осторожнее. Она идеально садится на высоких, стройных девушек с длинными ногами. Также это отличный инструмент для типа фигуры "перевернутый треугольник": заниженная линия пояса добавляет объема бедрам и благодаря этому визуально уравновешивает широкие плечи.

Однако стоит ориентироваться на собственные ощущения и зеркало, а не только на тренды. Тогда любые джинсы на вас будут хорошо сидеть.

