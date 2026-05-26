Что делать, если джинсы спадают: простой способ подогнать их по фигуре: что делать, если джинсы спадают: простой способ подогнать их по фигуре

Главная Гламур Джинсы больше не будут спадать: хитрые трюки, которые помогут

Дата публикации 26 мая 2026 10:36
Мужчина измеряет джинсы. Фото: magnific

Джинсы часто выглядят идеально в магазине, но дома вдруг обнаруживается одна мелкая, но очень знакомая проблема — в бедрах все сидит хорошо, а пояс живет своей жизнью и отстает. Ремень не всегда спасает ситуацию, да и не каждый образ его предусматривает. Но есть несколько простых приемов, которые можно использовать буквально за минуту, чтобы джинсы начали сидеть плотнее и аккуратнее.

Новини.LIVE со ссылкой на Главред расскажет детальнее о них.

Как подогнать джинсы по фигуре

Один из самых быстрых способов подсмотрели в соцсетях. Суть в том, чтобы немного "переподключить" застежку: пуговицу заводят в боковую шлевку для ремня, а уже потом застегивают в привычном положении. Ткань в районе талии сразу подтягивается, и джинсы садятся плотнее без всяких дополнительных вещей. Со стороны это почти незаметно, особенно если сверху свитер или футболка навыпуск.

@bobrownn

Как исправить слишком большие джинсы 👖 Сохранить на потом 💓 #style #fashionhacks

♬ Just smile - 𝓪𝓲𝓭𝓪𝓪𝓷 🪩🦞

Есть еще вариант для тех, кому нужно быстро исправить ситуацию. Обычные невидимки для волос иногда работают лучше любых модных трюков. Достаточно собрать лишнюю ткань по бокам в небольшие складки и аккуратно зафиксировать их с внутренней стороны пояса. Джинсы сразу становятся более приталенными. Этот способ часто выручает перед выходом, когда времени на размышления просто нет.

А если хочется не такое простое, но тоже эффективное решение, то как вариант, можно немного "доработать" сам пояс. Внутри по задней части делают небольшие отверстия ближе к центральному шву и продевают туда тонкий шнурок. Затем его стягивают до нужной плотности и завязывают. В результате изнутри появляется скрытая утяжка, которая работает почти как встроенная резинка, но снаружи ничего не видно.

@fabianacristinx

Ответ @justmatou вот как сделать так, чтобы каждая пара джинсов сидела как по волшебству 🤍 #fashionhacks #fashiontrick #jeanshack #shoelacejeans #springoutfitideas #fashioneducation

♬ Intimidated (feat. H.E.R.) - KAYTRANADA

Такие маленькие хитрости часто спасают в ситуациях, когда джинсы нравятся, но посадка оставляет вопросы. И главное — ничего сложного или дорогого в них нет, все решается подручными вещами и несколькими движениями.

Ранее мы писали о том, что такое припинда и почему она все чаще становится альтернативой юбке. На лето это идеальный вариант.

Также мы сообщали, какие тренды в верхней одежде будут актуальными в этом летнем сезоне. На вечер или в прохладные дни без этих вещей не обойтись.

Юлия Радар - Редактор
Юлия Радар
