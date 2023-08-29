Почему из-за россиян у Олега Скрипки отменили концерты – что произошло

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в Брюсселе. Фото: Instagram Олега Скрипки

Украинский рок-музыкант и солист известной группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка признался, что из-за россиян выступления его группы за границей отменили. Также украинский исполнитель отметил, что его атакуют сразу с двух сторон.

Об этом Олег Скрипка заявил во время интервью каналу "Пряма Червона" в YouTube.

Читайте также:

Отмена выступления через россиян

Известный рок-музыкант рассказал, почему у него отменили выступления в Германии и Норвегии. По его словам, это связано с россиянами, из-за которых это произошло.

"Например, в Германии нам запретили, потому что я фашист, а в Норвегии мне пытались запретить, потому что я сотрудничаю с россиянами. Это одновременно, это в одном туре одновременно такая атака была. В Норвегии мы отвоевали, там это просто была клевета, а вот то, что я фашист, они собрали немецкоязычного контента очень много о том, что я фашист, Бандера", — рассказал лидер группы "Вопли Видоплясова".

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также рок-музыкант вспомнил, как россияне разгневались на него из-за Гааги, где он во время своего выступления однажды заявил, что там состоится суд над россиянами. По его словам, Израиль и телевидение очень поддерживают украинцев.

"Из Гааги мы должны ехать в Цюрих, а они в прошлом году немецкоязычный контент применили в Цюрихе и запретили нам, как фашистам, выступать там. И мы в Цюрих не поехали, а поехали в Тель-Авив и Хайфу, и как раз там выступили, и там "Батько наш Бандера", все это красиво звучало. И я хочу сказать, что и телевидение, и израильское правительство нормально нас поддерживает", — также заявил Олег Скрипка.

Российская пропаганда

Недавно украинский рок-музыкант рассказывал, какой фейк о нем распространяют россияне.

Публикация украинского рок-музыканта Олега Скрипки. Фото: скриншот из Instagram

"Кремлевская пропаганда работает за границей, используя гебельсовские методы: чем грубее ложь, тем больше в нее верят. Абсолютно безосновательно меня обвиняют в приверженности к ультранационалистической идеологии, что является абсолютной ложью. Следовательно, не проверяя фактов, зарубежные медиа распространяют эту дезинформацию, что ведет к отмене концерта в Цюрихе, Швейцария", — признался Олег Скрипка.

Также он отметил, что своими выступлениями его группа пытается не только собрать средства на помощь Вооруженным силам Украины, но и доказать всему миру тот факт, что у Украины есть своя культура, традиции, и она борется с россиянами.

Напомним, мы писали, что украинский рок-музыкант Олег Скрипка попал в громкий скандал.

Ранее мы рассказывали о том, что лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка поднял тему феминизма.

Также мы сообщали о том, что певец Олег Скрипка высказался о музыканте Коле Серге во время полномасштабной войны в Украине.