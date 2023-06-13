Камалия показала себя в объятиях мужа – развод отменяется?

"Уже не разводятся?": счастливая Камалия показала себя в объятиях своего мужа
Известная украинская исполнительница и самая богатая артистка страны Камалия удивила своих поклонников новой семейной фотографией. Популярная артистка показала себя в объятиях мужа Мохаммада Захура, с которым она собиралась развестись.
Соответствующую фотографию Камалия разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Стоит отметить, что недавно украинская певица заявляла, что она расстается со своим мужем Мохаммадом Захуром. Но на этот раз Камалия показала себя в объятиях мужа, из-за чего появляются сомнения касательно их развода.
"Show must go on!" ХІІ церемония награждения премии YUNA Music Awards состоится 16 июня 2023 года в Октябрьском дворце, г. Киев, в 18:00. Мы с Захуром будем присутствовать, но на этот раз без наших принцесс, ведь школу никто не отменял, а они очень ответственные ученицы)) А вы собираетесь на YUNA? В кассах еще осталось несколько билетов, спешите) Друзья, до встречи YUNA!" — написала Камалия.
Пользователи сети заметили украинскую исполнительницу в объятиях своего мужа, с которым она хотела развестись, и начали писать разные комментарии под ее фотографией.
- Камалия и Захур, вы — невероятные, не могу любоваться вами, вы — настоящая украинская семья, горжусь вами!
- Так каникулы же летом, вы, может быть, забыли детей из школы забрать? Забирайте и берите с собой на тусу!
- Я так рада, когда у вас все хорошо и вы вместе. Хочу пожелать вам счастья. Чтобы ваши принцессы вас радовали. А еще хочу пожелать всем победы над кремлевскими преступниками. Чтобы у нас было все хорошо, они сидели в тюрьме. Скорейшей победы нам всем
- Уже не разводятся????
- Еще не развелись?
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