Камалия показала себя в объятиях мужа – развод отменяется?

Известная украинская исполнительница и самая богатая артистка страны Камалия удивила своих поклонников новой семейной фотографией. Популярная артистка показала себя в объятиях мужа Мохаммада Захура, с которым она собиралась развестись.

Соответствующую фотографию Камалия разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Стоит отметить, что недавно украинская певица заявляла, что она расстается со своим мужем Мохаммадом Захуром. Но на этот раз Камалия показала себя в объятиях мужа, из-за чего появляются сомнения касательно их развода.

"Show must go on!" ХІІ церемония награждения премии YUNA Music Awards состоится 16 июня 2023 года в Октябрьском дворце, г. Киев, в 18:00. Мы с Захуром будем присутствовать, но на этот раз без наших принцесс, ведь школу никто не отменял, а они очень ответственные ученицы)) А вы собираетесь на YUNA? В кассах еще осталось несколько билетов, спешите) Друзья, до встречи YUNA!" — написала Камалия.

Пользователи сети заметили украинскую исполнительницу в объятиях своего мужа, с которым она хотела развестись, и начали писать разные комментарии под ее фотографией.

Камалия и Захур, вы — невероятные, не могу любоваться вами, вы — настоящая украинская семья, горжусь вами!

Так каникулы же летом, вы, может быть, забыли детей из школы забрать? Забирайте и берите с собой на тусу!

Я так рада, когда у вас все хорошо и вы вместе. Хочу пожелать вам счастья. Чтобы ваши принцессы вас радовали. А еще хочу пожелать всем победы над кремлевскими преступниками. Чтобы у нас было все хорошо, они сидели в тюрьме. Скорейшей победы нам всем

Уже не разводятся????

Еще не развелись?

