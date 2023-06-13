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"Уже не разводятся?": счастливая Камалия показала себя в объятиях своего мужа

13 июня 2023 12:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Камалия показала себя в объятиях мужа – развод отменяется?
Украинская певица Камалия в своем клипе на новую песню "Свет есть!". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская исполнительница и самая богатая артистка страны Камалия удивила своих поклонников новой семейной фотографией. Популярная артистка показала себя в объятиях мужа Мохаммада Захура, с которым она собиралась развестись.

Соответствующую фотографию Камалия разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Стоит отметить, что недавно украинская певица заявляла, что она расстается со своим мужем Мохаммадом Захуром. Но на этот раз Камалия показала себя в объятиях мужа, из-за чего появляются сомнения касательно их развода.

"Show must go on!" ХІІ церемония награждения премии YUNA Music Awards состоится 16 июня 2023 года в Октябрьском дворце, г. Киев, в 18:00. Мы с Захуром будем присутствовать, но на этот раз без наших принцесс, ведь школу никто не отменял, а они очень ответственные ученицы)) А вы собираетесь на YUNA? В кассах еще осталось несколько билетов, спешите) Друзья, до встречи YUNA!" — написала Камалия.

Пользователи сети заметили украинскую исполнительницу в объятиях своего мужа, с которым она хотела развестись, и начали писать разные комментарии под ее фотографией.

  • Камалия и Захур, вы — невероятные, не могу любоваться вами, вы — настоящая украинская семья, горжусь вами!
  • Так каникулы же летом, вы, может быть, забыли детей из школы забрать? Забирайте и берите с собой на тусу!
  • Я так рада, когда у вас все хорошо и вы вместе. Хочу пожелать вам счастья. Чтобы ваши принцессы вас радовали. А еще хочу пожелать всем победы над кремлевскими преступниками. Чтобы у нас было все хорошо, они сидели в тюрьме. Скорейшей победы нам всем
  • Уже не разводятся????
  • Еще не развелись?
Комментарии со страницы Камалии
Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Камалии
Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Камалии
Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Камалия показала, как она поддержала своих дочерей.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Камалия обратилась к певцу Олегу Скрипке в честь его праздника.

Также мы сообщали, что украинская исполнительница Камалия показала свой роскошный дом.

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