Камалия оказалась в больнице

Певица Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия испугала поклонников неожиданной новостью. Звезда призналась, что испытывает проблемы со здоровьем.

Об этом стало известно в Instagram артистки.

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Певица Камалия часто снимает фото и видео на прогулке со своими дочерьми. Артистка призналась, что недавно это дело стоило ей здоровья.

"Не хотела делиться новостями, стеснялась…в свои 46 упала с велосипеда, снимая видео на телефон. Думала, просто ударилась, но боль никуда не исчезла, а только усилилась. Возможен перелом ребра. Приехала на МРТ и КТ", — говорит звезда.

Певица Камалия в больнице. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

На этой неделе артистка планировала приехать на украинскую музыкальную премию, но теперь, по словам Камалии, она сомневается, что сможет.

"А уже в пятницу премия YUNA, и для меня было очень важно и ответственно подготовиться к выступлению. Теперь не знаю, как все будет…Прошу вас, друзья, будьте осторожны, особенно снимая видео", — советует Камалия.

Ранее самая богатая певица страны Камалия удивила своих поклонников новой семейной фотографией. Популярная артистка показала себя в объятиях мужа Мохаммада Захура, с которым она собиралась развестись.

Напомним, Камалия записала для своих поклонников новое видео. Популярная артистка обратилась ко всем украинцам из-за того, как у украинских детей война отобрала детство и попросила их обратить свое внимание на влияние войны на детей.