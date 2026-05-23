Стильно и практично: главные тренды верхней одежды весна-лето

Дата публикации 23 мая 2026 18:37
Трендовая верхняя одежда на весну и лето 2026: главные модели сезона
Девушка в джинсовом пиджаке. Фото: magnific

Теплая погода часто бывает капризной: утром заставляет кутаться от прохлады, днем радует солнцем, а вечером поднимает ветер или внезапно нагоняет дождь. Именно поэтому без классной верхней одежды даже летом никуда. Классная новость в том, что практичные вещи сейчас на пике популярности.

Новини.LIVE расскажет о трех главных вещах, которые стоит поселить в своем шкафу в этом сезоне, чтобы чувствовать себя комфортно и выглядеть круто.

Цветной деним

Джинсовка — это база, которая, кажется, была с нами всегда. Она спасает, когда надо быстро что-то накинуть поверх майки, легкого летнего сарафана или базовой футболки. Но если классический синий цвет уже немного надоел, присмотритесь к цветному дениму.

Джинсовий піджак не покидає тренди
Джинсовый пиджак в образе. Фото из Instagram

Сейчас безумно актуальны куртки в нежных сливочных и розовых тонах, а также более смелые варианты — графитовые или глубокие красные. Еще как вариант можно подобрать джинсы или юбку в тон к куртке, создав монохромный костюм. Такой прием всегда визуально вытягивает силуэт и делает аутфит дороже.

Ветровки, которые больше не про спорт

Мы привыкли, что тонкая куртка с капюшоном — это одежда для пробежек или походов в горы. Забудьте об этом. Сегодня ветровка превратилась в главную фишку повседневного городского стиля.

Яскраві вітрівки в тренді 2026
Розовая ветровка. Фото из Instagram

В тренде свободные объемные силуэты, модели с высокой горловиной и ткани с легким, едва заметным отливом. Смело миксуйте такую куртку не только с привычными спортивками или кедами, но и с вещами из совсем другой "оперы": короткими платьями, шортами-бермудами или даже легкими полупрозрачными юбками.

Пиджак с мужского плеча

Свободный oversize-пиджак — это настоящая инвестиция в гардероб. Он мгновенно собирает образ, придает ему правильную структуру и легкую, стильную небрежность.

Піджак-оверсайз для стильних образів
Стильный пиджак. Фото из Instagram

Модные блогеры обожают сочетать такие объемные пиджаки с широкими расслабленными джинсами. Если ищете что-то интересное, обратите внимание на детали:

  • выразительные, четко очерченные плечи;
  • большие накладные карманы;
  • асимметричный крой или застежка на запах.

В жаркие дни его можно накинуть просто на голое тело поверх короткого топа или бра-топа, а для прохладного вечера или офиса подойдет классическое комбо с рубашкой и строгими брюками.

Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
