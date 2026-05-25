Модные солнцезащитные очки на лето 2026: тренд от Беллы Хадид (фото)

Все модницы ищут их: Белла Хадид вернула в моду очки 2000-х
Когда солнце начинает уже активно проявлять себя, первое, о чем вспоминаешь — солнцезащитные очки. Они и от слепящего света спасают, и мгновенно украшают даже самый простой лук. Если классика уже немного надоела и хочется чего-то свежего, стоит подсмотреть, что сейчас носит Белла Хадид. Эта девушка точно знает, как задавать тренды.
Какие очки вернула в моду Белла Хадид
Недавно она выложила в Instagram новые фотки, где засветила, похоже, главный хит этого лета. Это некий микс скорости и кошачьей грации: очень узкие, вытянутые очки, которые напоминают смесь спортивных масок для бега или лыж и дерзких "кошачьих глаз" из эпохи 2000-х.
Вот почему эта модель сейчас взорвет тренды:
- Они настолько узкие и вытянутые к вискам, что визуально делают скулы более четкими, а взгляд немного хищным.
- Оправа не плоская, она будто огибает лицо. Это имеет максимально футуристический вид.
- Хотя это и "кошачий глаз", здесь нет ничего от стиля ретро или пин-апа. Благодаря тонкой черной оправе и темному стеклу аксессуар имеет максимально строгий и строгий вид.
- Очки сидят достаточно низко и плотно, создавая тот самый загадочный образ супермодели, которая прячется от папарацци.
Белла решила не останавливаться только на аксессуарах и показала их в лучших традициях стиля Y2K.
Она соединила очки с короткой джинсовой юбкой асимметричного кроя и яркой объемной футболкой, которую завязала на талии. Получился идеальный расслабленный аутфит для жарких дней, который стоит взять на вооружение.
