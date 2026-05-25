Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гламур Все модницы ищут их: Белла Хадид вернула в моду очки 2000-х

Все модницы ищут их: Белла Хадид вернула в моду очки 2000-х

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 11:38
Модные солнцезащитные очки на лето 2026: тренд от Беллы Хадид (фото)
Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid

Когда солнце начинает уже активно проявлять себя, первое, о чем вспоминаешь — солнцезащитные очки. Они и от слепящего света спасают, и мгновенно украшают даже самый простой лук. Если классика уже немного надоела и хочется чего-то свежего, стоит подсмотреть, что сейчас носит Белла Хадид. Эта девушка точно знает, как задавать тренды.

Какие очки носит модель, расскажет Новини.LIVE.

Какие очки вернула в моду Белла Хадид

Недавно она выложила в Instagram новые фотки, где засветила, похоже, главный хит этого лета. Это некий микс скорости и кошачьей грации: очень узкие, вытянутые очки, которые напоминают смесь спортивных масок для бега или лыж и дерзких "кошачьих глаз" из эпохи 2000-х.

Вот почему эта модель сейчас взорвет тренды:

  • Они настолько узкие и вытянутые к вискам, что визуально делают скулы более четкими, а взгляд немного хищным.
  • Оправа не плоская, она будто огибает лицо. Это имеет максимально футуристический вид.
  • Хотя это и "кошачий глаз", здесь нет ничего от стиля ретро или пин-апа. Благодаря тонкой черной оправе и темному стеклу аксессуар имеет максимально строгий и строгий вид.
  • Очки сидят достаточно низко и плотно, создавая тот самый загадочный образ супермодели, которая прячется от папарацци.

Белла решила не останавливаться только на аксессуарах и показала их в лучших традициях стиля Y2K.

Читайте также:
Окуляри в 2000-х, що знову в моді
Очки Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid

Она соединила очки с короткой джинсовой юбкой асимметричного кроя и яркой объемной футболкой, которую завязала на талии. Получился идеальный расслабленный аутфит для жарких дней, который стоит взять на вооружение.

Ранее мы писали о том, какая сумка от Chanel является самой желанной этим летом. Она в стиле 90-х.

Также мы сообщали о трендовых украшениях на этот сезон. В общем есть четыре акцента, на которые стоит обратить внимание.

Белла Хадид аксессуары солнцезащитные очки
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации