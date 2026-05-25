Модные солнцезащитные очки на лето 2026: тренд от Беллы Хадид (фото)

Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid

Когда солнце начинает уже активно проявлять себя, первое, о чем вспоминаешь — солнцезащитные очки. Они и от слепящего света спасают, и мгновенно украшают даже самый простой лук. Если классика уже немного надоела и хочется чего-то свежего, стоит подсмотреть, что сейчас носит Белла Хадид. Эта девушка точно знает, как задавать тренды.

Какие очки носит модель, расскажет Новини.LIVE.

Какие очки вернула в моду Белла Хадид

Недавно она выложила в Instagram новые фотки, где засветила, похоже, главный хит этого лета. Это некий микс скорости и кошачьей грации: очень узкие, вытянутые очки, которые напоминают смесь спортивных масок для бега или лыж и дерзких "кошачьих глаз" из эпохи 2000-х.

Вот почему эта модель сейчас взорвет тренды:

Они настолько узкие и вытянутые к вискам, что визуально делают скулы более четкими, а взгляд немного хищным.

Оправа не плоская, она будто огибает лицо. Это имеет максимально футуристический вид.

Хотя это и "кошачий глаз", здесь нет ничего от стиля ретро или пин-апа. Благодаря тонкой черной оправе и темному стеклу аксессуар имеет максимально строгий и строгий вид.

Очки сидят достаточно низко и плотно, создавая тот самый загадочный образ супермодели, которая прячется от папарацци.

Белла решила не останавливаться только на аксессуарах и показала их в лучших традициях стиля Y2K.

Читайте также:

Очки Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid

Она соединила очки с короткой джинсовой юбкой асимметричного кроя и яркой объемной футболкой, которую завязала на талии. Получился идеальный расслабленный аутфит для жарких дней, который стоит взять на вооружение.

Ранее мы писали о том, какая сумка от Chanel является самой желанной этим летом. Она в стиле 90-х.

Также мы сообщали о трендовых украшениях на этот сезон. В общем есть четыре акцента, на которые стоит обратить внимание.