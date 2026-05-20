Вместо классики: модная блуза, которая заменит рубашки в 2026 году

Вместо классики: модная блуза, которая заменит рубашки в 2026 году

Дата публикации 20 мая 2026 10:44
Чем заменить белую рубашку в 2026 году: модные блузы (фото)
Девушка в белой блузке. Фото: magnific

Лаконичные рубашки и строгие силуэты, конечно, остаются базой, но в этом сезоне на первый план выходит более романтичный стиль. Поэтому бохо-шик снова актуален, и главным мастхэвом теплого сезона становятся невесомые, воздушные блузы.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Если вы думали, что бохо — это исключительно про фестиваль Coachella, то дизайнеры в 2026 году готовы поспорить. Модные гиганты вроде Zimmermann и Etro вдохновились эстетикой 1970-х и вернули богемный стиль на подиумы, но в значительно более современном и изысканном прочтении. Вслед за ними тренд подхватили Isabel Marant, Valentino, M.Marquise и Sarawong.

Богемні блузи, що зараз на піку популярності
Valentino. Фото из Cosmopolitan

Что искать в магазинах

Одежда не должна сковывать, она должна "жить" вместе с вами. Обратите внимание на такие детали в блузах:

  • Объемные рукава-буфы и многослойные воланы.
  • Деликатное кружево, вышивка и акцентные завязки вместо привычных пуговиц.
  • Полупрозрачные ткани (шифон, тюль) или невесомый хлопок и муслин, в которых не жарко даже в июле.
  • Романтические цветочные принты и нежные пастельные оттенки.
Трендова блуза на 2026 рік
Zimmermann. Фото из Cosmopolitan

С чем это носить, чтобы не выглядеть странно

Самое важное правило с объемными вещами — держать баланс. Вот несколько готовых идей, которые легко повторить:

  1. Попробуйте скомбинировать богемную блузу с ультрамодными брюками-баллонами и простыми балетками. Получится свежо и очень удобно. Другой вариант — сочетание кружевной блузы с короткими капри и элегантными мюлями.
  2. Бохо еще невероятно хорошо смотрится с четкими, строгими линиями. Попробуйте заправить воздушную блузу в лаконичную юбку-карандаш или юбку с низкой посадкой (можно выбрать мини с драпировкой). На ноги — кожаные босоножки или вьетнамки на каблуке, и образ для вечернего коктейля готов.
  3. Самый простой способ стилизовать романтическую блузу — надеть ее с джинсами. Подойдут как обычные прямые модели, так и широкие loose-fit. Кстати, если блуза светлая или пастельная, попробуйте скомбинировать ее с трендовым цветным денимом — контраст фактур будет максимальным.

Если хочется полной свободы, вспомните о брюках клеш. Объемный верх и подвижный низ создают невероятно кинематографичный силуэт во время ходьбы. Только не забудьте добавить сюда массивные, заметные украшения, чтобы поставить правильную финальную точку.

Ранее мы писали о том, что такое припинда и в каких образах она может стать хорошей заменой юбки. В 2026 году все снова заговорили об этой модной вещи.

Также мы сообщали, какая одежда может испортить внешний вид. Обращайте внимание на пропорции.

Юлия Радар - Редактор
Юлия Радар
