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Знаменитый замок Пугачевой и Галкина оказался под арестом

11 июня 2023 17:19
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Знаменитый замок Пугачевой и Галкина оказался под арестом
Российский юморист Максим Галкин. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

У российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, которые осудили войну в Украине и эмигрировавших с детьми в Израиль, начались проблемы с налоговой службой в РФ. Их известный замок в поселке Грязь Московской области оказался под арестом.

Об этом сообщают росСМИ.

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Подробности

Оказывается, налоговые приставы еще в 2018 году наложили арест на имение с территорией площадью 212 соток. Тогда Максим Галкин ходил по судам из-за невыплаченных налогов. Речь шла о мелких суммах, но неуплата только росла.

То, что жилье было пять лет под арестом, звездных супругов мало беспокоило. Но сейчас арест мешает им продать недвижимость за огромную сумму. Накануне Пугачева с мужем оценили дом с 20 комнатами, подземным паркингом и бассейном в миллиард рублей (12 млн 90 тысяч долларов), а риелторы настаивают на сумме в 500 миллионов (6 млн 45 тысяч долларов).

Кроме того, потенциальному покупателю придется выложить за обслуживание замка. На охрану уходит около 500 тысяч рублей (6000 долларов), обслуживание бассейна — еще 150 тысяч валюты "болот" (1800 долларов) в месяц. Также придется оплачивать услуги как минимум горничной и садовода, ухаживающего за огромной территорией.

Замок Пугачевой и Галкина. Фото: Google
Замок Пугачевой и Галкина. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Алле Пугачевой запретили продавать дачу за почти три миллиона долларов. Также мы рассказывали, что россияне захейтили Пугачеву, поддержавшую лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука.

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