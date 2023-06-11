Знаменитый замок Пугачевой и Галкина оказался под арестом
У российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, которые осудили войну в Украине и эмигрировавших с детьми в Израиль, начались проблемы с налоговой службой в РФ. Их известный замок в поселке Грязь Московской области оказался под арестом.
Об этом сообщают росСМИ.
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Оказывается, налоговые приставы еще в 2018 году наложили арест на имение с территорией площадью 212 соток. Тогда Максим Галкин ходил по судам из-за невыплаченных налогов. Речь шла о мелких суммах, но неуплата только росла.
То, что жилье было пять лет под арестом, звездных супругов мало беспокоило. Но сейчас арест мешает им продать недвижимость за огромную сумму. Накануне Пугачева с мужем оценили дом с 20 комнатами, подземным паркингом и бассейном в миллиард рублей (12 млн 90 тысяч долларов), а риелторы настаивают на сумме в 500 миллионов (6 млн 45 тысяч долларов).
Кроме того, потенциальному покупателю придется выложить за обслуживание замка. На охрану уходит около 500 тысяч рублей (6000 долларов), обслуживание бассейна — еще 150 тысяч валюты "болот" (1800 долларов) в месяц. Также придется оплачивать услуги как минимум горничной и садовода, ухаживающего за огромной территорией.
Напомним, ранее мы писали, что Алле Пугачевой запретили продавать дачу за почти три миллиона долларов. Также мы рассказывали, что россияне захейтили Пугачеву, поддержавшую лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука.