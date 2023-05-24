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Руслана Лыжичко отмечает 50-летие: звезда "Евровидения" собирает миллион гривен

24 мая 2023 10:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Руслана Лыжичко отмечает 50-летие: звезда "Евровидения" собирает миллион гривен
Певица Руслана Лыжичко. Фото: Facebook/ruslana.official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 24 мая, победительница конкурса "Евровидение-2004", певица Руслана Лыжичко отмечает 50-летие. По этому случаю артистка прокомментировала свой возраст и объявила сбор на нужды военных.

Об этом Руслана сообщила в своих соцсетях.

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Певица призналась, что она не чувствует свой возраст. По словам Русланы, она еще не расправила плечи и ничего не начиналось. Звезда "Евровидения" поблагодарила поклонников за вдохновляющую ее поддержку.

Руслана решила порадовать фанатов и презентовала отрывок новой песни "Лірница", премьера которой состоится уже в скором времени.

"Что значит это название? Уже совсем скоро все узнаете. Сегодня же всего 30 секунд, но большой украинской души", — отметила юбилярша, позировавшая на видео в патриотической креативной футболке.

Певица Руслана Лыжичко. Фото: Facebook/ruslana.official

Собирает миллион гривен

В свой 50-й день рождения Руслана объявила сбор денег на 50 дронов для военных. Также певица сообщила, что все, кто примет участие в этой благотворительной инициативе, будут иметь возможность получить подарки лично от нее.

"Если каждый, кто видит это обращение, задонатит хотя бы 50 грн в мою "юбилейную банку", мы с фондом Dignitas сделаем большое дело для ВСУ, а значит для всех нас! Ведь мы — единое неделимое целое! А еще я хочу отблагодарить и поддержать самых небезразличных. Поэтому подготовила 50 эксклюзивных подарков от себя в ответ тем, кто больше всего задонатит", — отметила Руслана Лыжичко.

Присоединиться к инициативе победительницы "Евровидения-2004" можно по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что Руслана призвала раздевать коррупционеров и кое-чем их обмазывать: чем именно. Также мы рассказывали, что мечтает сделать Руслана после деоккупации Крымского полуострова.

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