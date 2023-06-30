Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Руслана представила новую песню, в которую добавила уникальные мотивы известного мольфара arrow

Руслана представила новую песню, в которую добавила уникальные мотивы известного мольфара

30 июня 2023 11:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Руслана представила новую песню, в которую добавила уникальные мотивы известного мольфара
Певица Руслана Лыжичко. Фото: Facebook/ruslana.official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Традиционно, пятница — день премьер у музыкантов. Свою новую композицию представила победительница конкурса "Евровидение-2004", певица Руслана.

Трек "Лірница" доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках, а также на YouTube канале Русланы.

Читайте также:

Новая песня от Лыжичко

По словам Русланы, в аранжировке новой песни использованы этнические вокальные мотивы из собственных экспедиций 2001 года и из коллекции известного мольфара Михаила Нечая. Песня начинается оригинальным звуком Солнца, записанного астронавтами NASA.

"Песня, в которой я хотела воплотить древний миф о существовании в Украине людей со сверхчувствительными свойствами, которые музыкой умели отдать силу, вселить веру, поднять дух, излечить от уныния и бездушия", — прокомментировала премьеру 50-летняя Руслана.

Артистка отметила, что создавать музыку в условиях войны очень непросто. Это требует особой силы духа. Также, по словам Лыжичко, украинцы потеряли свой ритм.

"Мы не знаем свои ритмы. До нас дошли только мелодии. Поэтому исследовать и изучить, что такое настоящий истинный украинский аутентичный ритм, можно было только тщательно исследуя и ища из разных источников именно по ощущению, по биту сердца. Я принципиально не подражаю ни американским, ни общепризнанным битам и ритмам, которыми переполнена сегодняшняя интернациональная поп-музыка", — подытожила певица.

Напомним, ранее мы писали, что режиссер Олег Боднарчук рассказал, как Руслана стала рейдершей на "Евровидении-2017". Также мы писали, что композитор, певец Андрей Данилко, прокомментировал скандал вокруг "Евровидения-2023" и Русланы, которую не позвали на конкурс в английском Ливерпуле.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз