Руслана представила новую песню, в которую добавила уникальные мотивы известного мольфара

Певица Руслана Лыжичко. Фото: Facebook/ruslana.official

Традиционно, пятница — день премьер у музыкантов. Свою новую композицию представила победительница конкурса "Евровидение-2004", певица Руслана.

Трек "Лірница" доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках, а также на YouTube канале Русланы.

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Новая песня от Лыжичко

По словам Русланы, в аранжировке новой песни использованы этнические вокальные мотивы из собственных экспедиций 2001 года и из коллекции известного мольфара Михаила Нечая. Песня начинается оригинальным звуком Солнца, записанного астронавтами NASA.

"Песня, в которой я хотела воплотить древний миф о существовании в Украине людей со сверхчувствительными свойствами, которые музыкой умели отдать силу, вселить веру, поднять дух, излечить от уныния и бездушия", — прокомментировала премьеру 50-летняя Руслана.

Артистка отметила, что создавать музыку в условиях войны очень непросто. Это требует особой силы духа. Также, по словам Лыжичко, украинцы потеряли свой ритм.

"Мы не знаем свои ритмы. До нас дошли только мелодии. Поэтому исследовать и изучить, что такое настоящий истинный украинский аутентичный ритм, можно было только тщательно исследуя и ища из разных источников именно по ощущению, по биту сердца. Я принципиально не подражаю ни американским, ни общепризнанным битам и ритмам, которыми переполнена сегодняшняя интернациональная поп-музыка", — подытожила певица.

Напомним, ранее мы писали, что режиссер Олег Боднарчук рассказал, как Руслана стала рейдершей на "Евровидении-2017". Также мы писали, что композитор, певец Андрей Данилко, прокомментировал скандал вокруг "Евровидения-2023" и Русланы, которую не позвали на конкурс в английском Ливерпуле.