Руслана презентувала нову пісню, в яку додала унікальні мотиви відомого мольфара

Співачка Руслана Лижичко. Фото: Facebook/ruslana.official

Традиційно, п’ятниця — день прем’єр в музикантів. Свою нову композицію презентувала переможниця конкурсу "Євробачення-2004", співачка Руслана.

Трек "Лірниця" доступний для прослуховування на всіх музичних майданчиках, а також YouTube каналі Руслани.

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Нова пісня від Лижичко

За словами Руслани, в аранжуванні нової пісні використані етнічні вокальні мотиви з власних експедицій 2001 року та з колекції відомого мольфара Михайла Нечая. Пісня починається оригінальним звуком Сонця, записаного астронавтами NASA.

"Пісня, у якій я хотіла втілити прадавній міф про існування в Україні людей з надчутливими властивостями, які музикою вміли віддати силу, вселити віру, підняти дух, вилікувати від зневіри та бездушності", — прокоментувала прем’єру 50-річна Руслана.

Артистка зауважила, що створювати музику в умовах війни дуже непросто. Це вимагає особливої сили духу. Також, за словами Лижичко, українці загубили свій ритм.

"Ми не знаємо свої ритми. До нас дійшли тільки мелодії. Тому дослідити і вивчити, що таке справжній істинний український автентичний ритм, можна було тільки ретельно досліджуючи і шукаючи з різних джерел саме по відчуттю, по біту серця. Я принципово не наслідую ані американські, ані загальновизнані біти і ритми, якими переповнена сьогоднішня інтернаціональна попмузика", — підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що режисер Олег Боднарчук розповів, як Руслана стала рейдеркою на "Євробаченні-2017". Також ми писали, що композитор, співак Андрій Данилко прокоментував скандал навколо "Євробачення-2023" та Руслани, яку не позвали на конкурс в англійському Ліверпулі.