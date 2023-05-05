Руслану покажут в финале "Евровидения-2023": будет ли певица выступать вживую

Певица Руслана Лыжичко. Фото: Facebook/ruslana.official

Недавно певица Руслана Лыжичко выразила свое возмущение, что ее не пригласили выступать на "Евровидении-2023", который на следующей неделе пройдет в английском Ливерпуле. Креативный директор от Украины на конкурсе Герман Ненов заявил, что Руслана все же появится в финале конкурса. Менеджмент артистки заявил, что это произойдет в записи. Теперь это официально подтвердили и организаторы "Евровидения-2023".

Об этом сообщает соорганизатор конкурса, медиакомпания "Суспільне Мовлення", с посыланием на BBC.

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Как будет выступать Руслана

Победительница "Евровидения-2004" Руслана присоединится к финалу песенного конкурса этого года в специальном предварительно записанном выступлении, снятом в самом сердце Киева. Артистка символически объединит столицу Украины и английский Ливерпуль. Ее появление будет отображать тему "Объединенные музыкой", заверили организаторы "Евровидения-2023".

Слоган шоу этого года — "Объединенные музыкой". По замыслу он отражает особый характер 67-го песенного конкурса и демонстрирует уникальное партнерство между Великобританией, Украиной и городом проведения конкурса Ливерпулем, чтобы показать зрителям всего мира конкурс 2023 года, а также невероятную силу музыки объединять сообщества.

В финале конкурса выступят победители двух полуфиналов, а также представители Великобритании, Франции, Испании, Германии, Италии, составляющие "Большую пятерку", и Украина — как победительница в прошлом году, автоматически попавшая в финал.

Напомним, ранее мы писали, что певцу KHAYAT, собиравшемуся ехать на "Евровидение-2023", отказали в выезде из Украины. Также мы рассказывали, что представители Украины, группа TVORCHI в новых образах провели первую репетицию на конкурсе "Евровидение-2023".