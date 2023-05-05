Руслану покажуть у фіналі "Євробачення-2023": чи виступатиме співачка наживо

Співачка Руслана Лижичко. Фото: Facebook/ruslana.official

Нещодавно співачка Руслана Лижичко висловила своє обурення, що її не запросили виступати "Євробаченні-2023", який наступного тижня пройде в англійському Ліверпулі. Креативний директор від України на цьогорічному конкурсі Герман Нєнов заявив, що Руслана все ж таки з’явиться у фіналі конкурсу. Менеджмент артистки заявив, що це буде в записі. Тепер це офіційно підтвердили й організатори "Євробачення-2023".

Про це повідомляє співорганізатор конкурсу, медіакомпанія "Суспільне Мовлення", з посиланням на BBC.

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Як виступатиме Руслана

Переможниця "Євробачення-2004" Руслана приєднається до фіналу цьогорічного пісенного конкурсу у спеціальному попередньо записаному виступі, знятому в самому серці Києва. Артистка символічно з'єднає столицю України та англійський Ліверпуль. Її поява відображатиме цьогорічну тему "Об'єднані музикою", запевнили організатори "Євробачення-2023".

Слоган цьогорічного шоу — "Обʼєднані музикою". За задумом він відображає особливий характер 67-го пісенного конкурсу і демонструє унікальне партнерство між Великою Британією, Україною та містом проведення конкурсу Ліверпулем, щоб показати глядачам усього світу конкурс 2023 року, а також неймовірну силу музики об'єднувати спільноти.

У фіналі конкурсу виступатимуть переможці двох півфіналів, а також представники Великої Британії, Франції, Іспанії, Німеччини, Італії, що складають "Велику п'ятірку", та Україна — як переможниця минулого року, яка автоматично потрапила у фінал.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співаку KHAYAT, який збирався їхати на "Євробачення-2023", відмовили у виїзді з України. Також ми розповідали, що представники від України, гурт TVORCHI в нових образах провели першу репетицію на конкурсі "Євробачення-2023".