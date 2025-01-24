Анна Саливанчук примерила белый костюм - фото

Украинская актриса Анна Саливанчук. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

Известная украинская актриса Анна Саливанчук похвасталась стройной фигурой в элегантном образе. Звезда позировала перед камерой в белом приталенном костюме.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Актриса примерила стильный белый костюм-тройку, который подчеркнул ее стройную фигуру и пышную грудь. Саливанчук дополнила изысканный образ укладкой с мокрым эффектом, макияжем с красной помадой и массивными серебряными украшениями.

Звезда рассказала поклонникам, как наконец-то стать счастливым в жизни. Так Саливанчук посоветовала изучать и заботиться о себе, моделировать свое будущее и пересмотреть свое окружение.

"Счастье штука нехитрая: стать счастливым можно, лишь запустив ряд химических процессов в организме, за которые спасибо серотонину, дофамину и паре других "друзей". Их уровень практически всегда зависит от того, как их хозяин — то есть мозг — реагирует на ту или иную жизненную ситуацию от малого до большого. А это означает лишь одно: можно научиться быть счастливым", — написала актриса.

Анна Саливанчук. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук в белом костюме. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук в стильном образе. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук в костюме-тройке. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

Новые фото Анны Саливанчук. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

Поклонники в восторге от новых стильных фото звезды.

"Аничка, попала в яблочко! Поддерживаю, выглядишь на миллион".

"Ваааау. Аня, очень красивый образ".

Комментарии под фото Анны Саливанчук. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

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