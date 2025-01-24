Анна Саліванчук приміряла білий костюм — фото

Українська акторка Анна Саліванчук. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

Відома українська акторка Анна Саліванчук похизувалася стрункою фігурою в елегантному образі. Зірка позувала перед камерою в білому приталеному костюмі.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Анна Саліванчук в стильному образі

Акторка приміряла стильний білий костюм-трійку, який підкреслив її струнку фігуру та пишні груди. Саліванчук доповнила вишуканий образ укладкою із мокрим ефектом, макіяжем із червоною помадою та масивними срібними прикрасами.

Зірка розповіла шанувальникам, як нарешті стати щасливим в житті. Так Саліванчук порадила вивчати та дбати про себе, моделювати своє майбутнє та переглянути своє оточення.

"Щастя штука нехитра: стати щасливим можна, лише запустивши низку хімічних процесів в організмі, за які спасибі серотоніну, дофаміну та парі інших "друзів". Їх рівень практично завжди залежить від того, як їх господар — тобто мозок — реагує на ту чи іншу життєву ситуацію від малого до великого. А це означає лише одне: можна навчитися бути щасливим", — написала акторка.

Анна Саліванчук. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук в білому костюмі. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук в стильному образі. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук костюмі-трійці. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

Нові фото Анни Саліванчук. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

Шанувальники у захваті від нових стильних фото зірки.

"Анічка, попала в яблучко! Підтримую, виглядаєш на мільйон".

"Ваааау. Аня, дуже гарний образ".

Коментарі під фото Анни Саліванчук. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

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