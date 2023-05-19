Сальма Хаек не удержала пышный бюст во время страстных танцев

Актриса Сальма Гаек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Гаек часто радует фолловеров своими забавными проделками. В этот раз звезда смогла рассмешить фанатов небольшим конфузом, который произошел с ней во время встречи с друзьями.

Видео своих танцев звезда запостила на своей странице в Instagaram.

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Сальма устроила страстные танцы в гостиничном номере. Под зажигательные испанские мотивы актриса так увлеклась, что не удержала свои пышные прелести в халате. Очевидно, актриса не комплексует по поводу подобных конфузов, поэтому видео сама запостила на своей странице в социальной сети.

Танцевальный номер Хаек оценили ее подписчики, которых у нее, кстати, 24 миллиона.

Напомним, дочь певицы Мадонны, Лурдес, приняла участие в откровенной фотосессии для W Magazine. Примерив прозрачную одежду, девушка позировала на бильярдном столе.

Ранее, стало известно, книгу откровенных фото Мадонны планируют продать на аукционе за £240,000. Снимки сделал Стив Мейсел в 1992 году в Нью-Йорке и Майами.