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Сальма Хайек устроила фотосессию в 15-килограммовом платье

26 мая 2023 15:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сальма Гаек устроила фотосессию в 15-килограммовом платье
Актриса Сальма Гаек. Фото: instagram.com/salmahayek/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Сальма Хайек вместе с другими звездами удивляет нарядами на Каннском кинофестивале. В этом году красавица раскрыла подробности создания своего платья от люксового бренда.

Снимками Хайек поделилась с подписчиками в Instagram.

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270 часов работы

Актриса устроила в Каннах фотосессию на фоне вечернего неба.

"Команда Gucci предоставила мне прекрасное ожерелье, которое я сохраню для следующего своего выхода. 270 часов ручной работы, 1,976,000 черных паеток и 2769 часов ручной вышивки для моего 15-килограммового платья от Balenciaga", — прокомментировала фото Сальма и поблагодарила свою команду фотографов и визажистов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Также на Каннском кинофестивале Сальма Хайек примерила роскошные наряды с глубоким декольте от Alexander McQueen. Компанию Сальме на красной дорожке составил ее муж.

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Актриса Сальма Хайек в Каннах. Фото: Reuters

Ранее Сальма Хайек развеселила фолловеров небольшим конфузом, который с ней произошел во время встречи с друзьями. Сальма устроила страстные танцы в гостиничном номере. Под зажигательные испанские мотивы актриса так увлеклась, что не удержала свои пышные прелести в халате. Очевидно, актриса не комплексует по поводу подобных конфузов, поэтому видео сама запостила на своей странице в социальной сети.

Напомним, украинка Евгения Гордиенко поразила роскошный выход на красной дорожке Каннского фестиваля. Образ получился довольно смелым.

Евгения Гордиенко выбрала для своего яркого выхода прозрачное платье, которое подчеркивало его пышное декольте. Дополнила образ шляпкой и клатчем.

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