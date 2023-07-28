Сальма Гайек поделилась лайфхаком, как скрыть седину

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

56-летняя актриса Сальма Хайек часто делится с поклонниками откровенными снимками. И не всегда речь идет о пляжных фото.

Например, в своем Instagram звезда показала лайфхак для женщин, имеющих седину.

Читайте также:

Мудрый совет

Сальма открыто говорит о своем возрасте и не стесняется седины. Тем более, когда знает, как удачно скрыть серые пряди. Например, чтобы не выдать седину на висках и у лба, нужно просто не поднимать очки вверх. Так они "вытянут" наружу все волосы.

"Вот совет, как закрыть седину, не окрашивая волосы. Снимите очки с головы! Привет, мудрость", — говорит Хайек.

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса наглядно показала, как "работает" ее совет. Она показала фото с очками на голове и без них. На фото с очками седину видно, а без них — нет.

Напомним, актриса Сальма Хайек порадовала поклонников новым откровенным контентом. Звезда поблагодарила фолловеров за их поддержку.

Ранее актрисы сериала "Спасатели Малибу" Кармен Электра и Дженни Маккарти снялись в рекламе бренда нижнего марки SKIMS. В откровенной промокампании бренда ранее позировала звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая является его основательницей.