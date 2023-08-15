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Сальма Хайек показала пышные формы на роскошной яхте

15 августа 2023 12:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сальма Гайек показала пышные формы на роскошной яхте
Актриса Сальма Хайек. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Сальма Хайек во время семейного путешествия на яхте в отпуске в Мексике показала свои знаменитые формы. Звезда продемонстрировала роскошное декольте и фигуру в эффектном сине-белом бикини, купаясь в океане со своим мужем, бизнесменом-миллиардером Франсуа-Анри Пино.

Об этом пишет Daily Mail.

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Роскошная Хайек

Сальма выглядела значительно моложе своих 56 лет, играя в воде и позируя для селфи с друзьями, сопровождавшими пару.

 

Актриса Сальма Хайек с мужем-миллиардером. Фото: BACKGRID

 

Актриса Сальма Хайек. Фото: BACKGRID

 

Актриса Сальма Хайек. Фото: BACKGRID

 

Актриса Сальма Хайек с мужем-миллиардером. Фото: BACKGRID

Актриса призналась, что разработала собственную медитацию, во время которой она чувствует, как энергия "танцует" по всему ее телу, и способствует улучшению ее внешнего вида.

"Никакого ботокса. Я использую много частотных машин, и они работают на мне лучше, чем на любом. И просто медитация…иногда люди говорят мне, когда я вхожу в комнату: "Боже мой, тебе на вид 20 лет", — сказала Хайек.

Хайек по-прежнему выступает против ботокса.

"Я не верю в ботокс, потому что ваше лицо не двигается, и это то, что вы должны делать до конца своей жизни, все больше и больше", — рассказала в 2017 году звезда.

Она присоединяется к группе других звезд, не поддерживающих ботокс, в частности, Джулии Робертс и Мерил Стрип.

Напомним, экс-супруга Кличко похвасталась фигурой в откровенном платье.

Ранее Ева Лонгория в Каннах вышла в наряде от короля вечерних платьев.

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