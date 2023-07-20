Сальма Гайек рассказала, как ей удается обходиться без ботокса

Актриса Сальма Гайек. Фото: Reuters

Обладательница "Оскара" Сальма Хайек рассказала, что до сих пор не использовала инъекционные препараты ради красоты. Звезда говорит, что у нее свое секретное оружие против старения.

Об этом пишет PageSix.

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Спасательная медитация

Актриса разработала собственную медитацию, во время которой она чувствует, как энергия "танцует" по всему ее телу, и способствует улучшению ее внешнего вида.

"Никакого ботокса. Я использую много частотных машин, и они работают на мне лучше, чем на ком либо другом. И просто медитация… иногда люди говорят мне, когда я вхожу в комнату: "Боже мой, тебе на вид 20 лет", — сказала Хайек.

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Звезда сказала, что она также полагается на радиочастотные и микрочастотные машины, которые подтягивают кожу неинвазионными способами.

"Когда я не медитирую некоторое время, угадайте что? Не только начинает падать лицо и все начинает падать, моя грыжа межпозвонкового диска, проблема в моей шее, проблема в моих бедрах, моих лодыжках. Я начинаю ломаться", — сказала она.

Хайек и раньше выступала против ботокса.

"Я не верю в ботокс, потому что ваше лицо не двигается, и это то, что вы должны делать до конца своей жизни, все больше и больше", — рассказала в 2017 году звезда.

Она присоединяется к группе других звезд, не поддерживающих ботокс, в частности, к Джулии Робертс и Мерил Стрип.

Напомним, Сальма Хаек смогла рассмешить фанатов небольшим конфузом, произошедшим с ней во время встречи с друзьями.

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