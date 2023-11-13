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Сальма Хайек в блестящем платье затмила Ким Кардашьян на благотворительном ужине

13 ноября 2023 13:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сальма Гайек в блестящем платье затмила Ким Кардашьян на благотворительном ужине
Актриса Сальма Хайек. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В Тихоокеанском центре дизайна в Лос-Анджелесе состоялся благотворительный гала-вечер американской организации Baby2Baby. Цель мероприятия — сбор средств и предметов первой необходимости для малообеспеченных семей.

Об этом пишет Daily Mail.

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Мероприятие посетили член совета директоров Baby2Baby Джессика Альба, а также Ким Кардашьян, Алессандра Амбросио, Хайди Клум, Оливия Уайлд, Хейли Бибер, Деми Ловато, Зои Салдана и многие другие знаменитости.

 

Актриса Сальма Хайек. Фото: Reuters
Актриса Сальма Хайек. Фото: Reuters

 

Актриса Сальма Хайек. Фото: Reuters
Актриса Сальма Хайек. Фото: Reuters

 

Актриса Дженна Доуен. Фото: Reuters
Актриса Дженна Доуен. Фото: Reuters

 

Актриса Джессика Альба. Фото: Reuters
Актриса Джессика Альба. Фото: Reuters

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

 

Модель Алессандра Амвросио. Фото: Reuters
Модель Алессандра Амбросио. Фото: Reuters

 

Модель Хайди Клум. Фото: Reuters
Модель Хайди Клум. Фото: Reuters

 

Актриса Оливия Уайлд. Фото: Reuters
Актриса Оливия Уайлд. Фото: Reuters

 

Актриса Джорданна Брюстер. Фото: Reuters
Актриса Джорданна Брюстер. Фото: Reuters

Сальма Хайек позировала в блестящем зеленом платье с обнаженными плечами. Дополнила образ черными туфлями на платформе. Другие красавицы выбрала более скромные наряды.

 

Актриса Сальма Хайек. Фото: Reuters
Актриса Сальма Хайек. Фото: Reuters

Сальма в этот вечер была награждена престижной наградой Giving Tree Award.

Сальма уже давно защищает права женщин, детей и иммигрантов. Актриса является соучредителем The Kering Foundation. Некоммерческая организация возглавляет инициативы, направленные на освобождение женщин от насилия во всем мире. Звезда сотрудничала с Gucci, чтобы создать программу Chime For Change, направленную на продвижение образования и здоровья для девушек, а раньше работала с нуждающимися в Сирии и Мексике.

Напомним, стильная Кейт Миддлтон выгуляла жемчуг и бриллианты покойной Елизаветы II.

Ранее Сальма Хайек раскрыла секрет своей стройной талии.

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