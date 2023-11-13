Стильна Кейт Міддлтон вигуляла перли та діаманти покійної Єлизавети ІІ

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принц і принцеса Уельські, Карл III, його дружина Камілла Паркер-Боулз та інші члени британської королівської родини відвідали заходи з нагоди Дня пам'яті полеглих. Мета — віддати шану солдатам, які загинули у воєнних конфліктах за участю Великобританії.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Кейт Міддлтон вшанувала Єлизавету ІІ

Заходи, присвячені цій даті, включали концерт у Королівському Альберт-холі, урочистий марш, у якому взяли участь близько 10 тисяч британських ветеранів та родичів полеглих солдатів, а також церемонію покладання вінків біля лондонського кенотафа. Особливої уваги своєю появою в Альберт-холі привернула дружина спадкоємця британського престолу, принца Вільяма, Кейт Міддлтон. Вона скористалася можливістю вшанувати пам'ять королеви Єлизавети II, яка померла минулого року. Принцеса Уельська одягла одну з найулюбленіших прикрас бабусі свого чоловіка — перли та діаманти.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон та королева-консорт Камілла. Фото: Reuters

Принц Вільям та король Чарльз ІІІ. Фото: Reuters

Принц Вільям. Фото: Reuters

Кейт виглядала елегантно в чорному пальто Alexander McQueen у стилі мілітарі на балконі, коли стояла поруч із королевою Каміллою. Кейт поєднала своє пальто, яке вона вперше одягла в 2019 році, з парою сережок з перлами та діамантами, які, як вважають, колись належали покійній королеві. Разом із трійкою червоних маків принцеса Уельська доповнила свій ансамбль чорним капелюхом Philip Treacy з чорним оксамитовим бантом. Кейт володіє цим елегантним аксесуаром з 2006 року, коли вона приміряла його, дивлячись на параді на свого майбутнього чоловіка прирнца Вільяма у Сандхерсті.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Увагу шанувальників королівської родини справді привернули оригінальні перлинні сережки королівської сім’ї — із зображенням пір’я. Королівська фанатка Джорджія зазначила, що сережки Кейт схожі на брошку, яка колись належала королеві. Королева одягала відому брошку з трьома великими перлинами з діамантовим листям на свій 73-й день народження під час візиту до Сеула в Південній Кореї.

У 2019 році Міддлтон одягла пару діамантових і сапфірових сережок, які колись належали принцесі Діані. Успадкувавши безцінні сережки, Кейт перетворила сережки своєї покійної свекрухи на шикарні краплі.

На лацкан свого пальто у військовому стилі Кейт додала три червоні маки, щоб віддати данину пам’яті всім тим, хто загинув у конфлікті, борючись за свою країну. Мати трьох дітей також вдягнула срібну брошку, якою вона була нагороджена, коли на початку цього року стала командувачем авіації флоту.

Нагадаємо, принц Вільям без дружини засвітився на червоній доріжці з голлівудською красунею.

Раніше редакторка парижского Vogue дала стильну пораду Кейт Міддлтон.