Сальма Гайєк у блискучій сукні затьмарила Кім Кардаш'ян на благодійній вечері
У Тихоокеанском центрі дизайну в Лос-Анджелесе відбувся благодійний гала-вечір американської організації Baby2Baby. Мета заходу — збору коштів і предметів першої необхідності для малозабезпечених родин.
Про це пише Daily Mail.
Сальма Гайєк стала зіркою благодійної вечері
Захід відвідали член ради директорів Baby2Baby Джессіка Альба, а також Кім Кардаш'ян, Алессандра Амбросіо, Гайді Клум, Олівія Вайлд, Гейлі Бібер, Демі Ловато, Зої Салдана та багато інших знаменитостей.
Сальма Гайек позувала у блискучій зеленій сукні з оголеними плечима. Доповнила образ чорними туфлями на платформі. Інші красуні обрала більше скромне вбрання.
Сальма того вечора була нагороджена престижною нагородою Giving Tree Award.
Сальма вже давно захищає прав жінок, дітей та іммігрантів. Акторка є співзасновницею The Kering Foundation. Некомерційна організація очолює ініціативи, спрямовані на звільнення жінок у всьому світі від насильства. Зірка співпрацювала з Gucci, щоб створити програму Chime For Change, спрямовану на просування освіти та здоров’я для дівчат, а раніше працювала з тими, хто потребував допомоги в Сирії та Мексиці.
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