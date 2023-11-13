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Сальма Гайєк у блискучій сукні затьмарила Кім Кардаш'ян на благодійній вечері

13 листопада 2023 13:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сальма Гайєк у блискучій сукні затьмарила Кім Кардаш'ян на благодійній вечері
Акторка Сальма Гайєк. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У Тихоокеанском центрі дизайну в Лос-Анджелесе відбувся благодійний гала-вечір американської організації Baby2Baby. Мета заходу — збору коштів і предметів першої необхідності для малозабезпечених родин.

Про це пише Daily Mail.

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Захід відвідали член ради директорів Baby2Baby Джессіка Альба, а також Кім Кардаш'ян, Алессандра Амбросіо, Гайді Клум, Олівія Вайлд, Гейлі Бібер, Демі Ловато, Зої Салдана та багато інших знаменитостей.

 

Акторка Сальма Гайєк. Фото: Reuters
Акторка Сальма Гайєк. Фото: Reuters

 

Акторка Сальма Гайєк. Фото: Reuters
Акторка Сальма Гайєк. Фото: Reuters

 

Акторка Дженна Довен. Фото: Reuters
Акторка Дженна Довен. Фото: Reuters

 

Акторка Джесіка Альба. Фото: Reuters
Акторка Джесіка Альба. Фото: Reuters

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

 

Модель Алессандра Амбросіо. Фото: Reuters
Модель Алессандра Амбросіо. Фото: Reuters

  

Модель Гайді Клум. Фото: Reuters
Модель Гайді Клум. Фото: Reuters

 

Акторка Олівія Вайлд. Фото: Reuters
Акторка Олівія Вайлд. Фото: Reuters

 

Акторка Джорданна Брюстер. Фото: Reuters
Акторка Джорданна Брюстер. Фото: Reuters

Сальма Гайек позувала у блискучій зеленій сукні з оголеними плечима. Доповнила образ чорними туфлями на платформі. Інші красуні обрала більше скромне вбрання.

 

Акторка Сальма Гайєк. Фото: Reuters
Акторка Сальма Гайєк. Фото: Reuters

Сальма того вечора була нагороджена престижною нагородою Giving Tree Award.

Сальма вже давно захищає прав жінок, дітей та іммігрантів. Акторка є співзасновницею The Kering Foundation. Некомерційна організація очолює ініціативи, спрямовані на звільнення жінок у всьому світі від насильства. Зірка співпрацювала з Gucci, щоб створити програму Chime For Change, спрямовану на просування освіти та здоров’я для дівчат, а раніше працювала з тими, хто потребував допомоги в Сирії та Мексиці.

Нагадаємо, стильна Кейт Міддлтон вигуляла перли та діаманти покійної Єлизавети ІІ.

Раніше Сальма Гайєк розкрила секрет своєї стрункої талії.

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