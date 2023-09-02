Сальма Гайек отметила 57-летие фотосессией в ярком бикини

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Гайек устроила пляжную фотосессию. Звезда решила обрадовать поклонников по случаю празднования своего 57-го дня рождения.

Фотографии Хайек опубликовала в своем Instagram.

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Сальма Хайек показала серию горячих снимков с пляжного отдыха. Звезда в ярком бикини и в соломенной шляпе поплавала в океане и понежились под солнышком.

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

"Я так счастлива, что жива, и так глубоко благодарна за все благословения!!!! Моя любимая семья, мои драгоценные друзья, мое здоровье, моя работа, которая позволяет мне идти вперед, моя команда, придающая силы, мои отношения с животными и природой и любовь всех моих преданных поклонников. Поздравляю меня с 57-м днем рождения!!!" — прокомментировала фото актриса.

Сальма открыто говорит о своем возрасте, процедурах красоты и не стесняется седины. Тем более, когда знает, как удачно скрыть серые пряди. Например, чтобы не выдать седину на висках и у лба, нужно просто не поднимать очки вверх. Так они "вытянут" наружу все волосы.

"Вот совет, как закрыть седину, не крася волосы. Снимите очки с головы! Привет, мудрость", — рассказала подписчикам Хайек.

Сальма сказала, что не прибегает к процедурам красоты, таким как ботокс или другие инъекции. Актриса призналась, что разработала собственную медитацию, во время которой она чувствует, как энергия "танцует" по всему ее телу и способствует улучшению ее внешнего вида.

Напомним, одна из самых желанных женщин мира снялась в откровенной рекламе ювелирных украшений.