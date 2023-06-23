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Салоны красоты не ко времени: Алина Гросу рассказала, куда тратит все деньги

23 июня 2023 13:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Алина Гросу рассказала, куда тратит все деньги
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Алина Гросу сейчас находится в США. Звезда рассказала, на что тратит заработанные деньги.

Об этом артистка поведала в своем Instagram.

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Счастлива быть полезной

Алина Гросу утверждает, что не привыкла делиться информацией о собственных добрых делах, но если молчит об этом, то все думают, что певица безразлична к судьбе тех, кому нужна помощь.

 

"Друзья, я всегда откровенна с вами, хотя довольно редко рассказываю о своем эмоциональном состоянии, привыкла быть сильной и не показывать как на меня действуют новости и переживания. — делится Гросу . — Я очень не люблю делиться своими благотворительными делами здесь, в соц.сетях, потому что со стороны, когда публичные люди это делают, чаще все выглядит, как пиар. Но когда не рассказывают ничего, кажется, что они безразличны ко всему человеческому, поэтому расскажу…".

Недавно певица представила клип, который сама сняла на айфон, а помощником у нее был только оператор. По словам звезды, она таким образом решила сэкономить средства, чтобы потратить на более важные вещи.

"Сейчас все заработанные средства я направляю на помощь. Ведь считаю, что не время тратить средства на клипы, платья, салоны красоты и праздники. Сегодня есть важнее дела. Счастлива быть полезной, в первую очередь, для деток — потому что они наше будущее, а также для нескольких семей из Херсонщины, внеся вклад в их настоящее и восстановление жилья. В который раз убедилась, что наши люди — сильнейшие люди в мире!Каждую история, которую я узнала от этих семей, пережила эмоционально сама, несмотря ни на что вы добрые и открытые!", — говорит певица.

Артистка заверила, что скоро приедет в Украину и деньги, которыми помогает, отдает из собственных заработков.

"Никакие деньги я и моя семья/команда не собираем, мне важно передавать что-то от себя лично в руки именно тем, кто в этом нуждается", — добавила Гросу.

Видео на песню "Грозами" певица сняла в Лос-Анджелесе. Алина призналась, что сняла видеоработу на айфон.

Напомним, Гросу рассказала, что в последнее время стала "немножко интровертом", но связывает это с тем, что много учится и продолжает работать над новым материалом.

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