Одинокая Бритни Спирс продолжает "всеять" собственное тело новыми татуировками

Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Бритни Спирс продемонстрировала две новые татуировки. Звезда продолжает "украшать" себя рисунками после новости о разводе.

Видео с тату-салона звезда опубликовала в Instagram.

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Новые татуировки Бритни Спирс

В ролике 41-летняя певица замечена с тремя небольшими точками на безымянном пальце правой руки. Также продемонстрировала маленькую татуировку в виде красной звезды, которая была нанесена выше на правую руку. Ранее певица показала новую татуировку со змеей, которую сделала на спине.

Новость о татуировках появилась после того, как муж Сэм Асгари перестал следить за Бритни Спирс в Instagram. Супруги были в браке всего 14 месяцев. С тех пор, как появилась новость об их разрыве, в СМИ появился ряд неприятных обвинений.

Сэм решил развестись после того, как поведение Бритни стало все более нестабильным, а источник сказал, что она "кричала на персонал, выдвигая бессмысленные требования".

Напомним, Бритни Сприс завела близкую дружбу с уборщиком с криминальным прошлым.

Ранее супруг Бритни Спирс отписался от нее в Instagram.