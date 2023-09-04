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Одинокая Бритни Спирс продолжает "усеивать" собственное тело новыми татуировками

4 сентября 2023 16:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Одинокая Бритни Спирс продолжает "всеять" собственное тело новыми татуировками
Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бритни Спирс продемонстрировала две новые татуировки. Звезда продолжает "украшать" себя рисунками после новости о разводе.

Видео с тату-салона звезда опубликовала в Instagram.

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Новые татуировки Бритни Спирс

В ролике 41-летняя певица замечена с тремя небольшими точками на безымянном пальце правой руки. Также продемонстрировала маленькую татуировку в виде красной звезды, которая была нанесена выше на правую руку. Ранее певица показала новую татуировку со змеей, которую сделала на спине.

 

Новость о татуировках появилась после того, как муж Сэм Асгари перестал следить за Бритни Спирс в Instagram. Супруги были в браке всего 14 месяцев. С тех пор, как появилась новость об их разрыве, в СМИ появился ряд неприятных обвинений.

Сэм решил развестись после того, как поведение Бритни стало все более нестабильным, а источник сказал, что она "кричала на персонал, выдвигая бессмысленные требования".

Напомним, Бритни Сприс завела близкую дружбу с уборщиком с криминальным прошлым.

Ранее супруг Бритни Спирс отписался от нее в Instagram.

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