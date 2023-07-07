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Одинокая и беззаботная: Шакира посетила fashion-показ

7 июля 2023 14:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Одинокая и беззаботная: Шакира посетила fashion-показ
Певицы Шакира и Камилла Кабелло. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Шакира, недавно разбежавшаяся с отцом своих сыновей футболистом Жераром Пике, не собирается унывать. Звезда была замечена во время светского мероприятия в компании звездных подруг.

Об этом пишет Daily Mail.

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В рамках Недели высокой моды в Париже прошел показ Fendi. В первых рядах шоу были замечены Карди Би, Лили Джеймс, Шакира, Наоми Уоттс, Камила Кабелло и многие другие звездные красавицы. Судя по последним событиям в жизни Шакиры, она не грустит, и на показе весело обсуждала новую коллекцию с подругами.

 

Певица Шакира. Фото: Reuters

 

Певица Карди Би. Фото: Reuters

 

Певица Камилла Кабелло. Фото: Reuters

 

Актриса Лилли Джеймс. Фото: Reuters

 

Актриса Наоми Уотс. Фото: Reuters

 

Шакира, простившаяся с Испанией после расстования с футболистом Жераром Пике, переехала с детьми в США. Теперь она вынуждена тратить деньги на то, чтобы перевезти туда все свое имущество. Сейчас Шакира, воспитывающая от Пике двух сыновей, по слухам, находится в отношениях со звездой Формулы 1 Льюисом Гамильтоном.

Шоу Fendi на этот раз ошеломило разнообразием образов. Нюдовый, бордовый, ярко-зеленый, красный, черный — впечатляющая цветовая палитра коллекции, на которую вдохновили создателей драгоценные камни. Модели дефилировали в платьях на одно плечо, атласных нарядах, шелковых и откровенных платьях с вышивкой.

 

Модный показ Fendi. Фото: Reuters

 

Модный показ Fendi. Фото: Reuters

 

Модный показ Fendi. Фото: Reuters

 

 

Модный показ Fendi. Фото: Reuters

 

Модный показ Fendi. Фото: Reuters

Напомним, бывший возлюбленный певицы Шакиры, футболист Жерар Пике планирует жениться.

Ранее певицу Шакиру заметили с американским актером Томом Крузом.

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