Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Санина похвасталась отдыхом с мужем и сыном за границей arrow

Санина похвасталась отдыхом с мужем и сыном за границей

17 января 2025 13:57
Мария Покровская - Редактор
Юлия Санина показала, как с мужем и сыном отдыхает за границей — фото
Юлия Санина. Фото: instagram.com/the_hardkiss
Мария Покровская - Редактор

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина показала, как проводит время с мужем, музыкантом Валерием Бебко, и их сыном за границей. Семья отправилась в отпуск на горно-лыжный курорт.

Снимками с отдыха звезда поделилась в Instagram.

Читайте также:

Санина с мужем и сыном показалась на отдыхе в горах

Семья решила активно провести время и отправилась кататься на лыжах на один из европейских курортов.

Юлия Санина отдыхает за границей
Певица Юлия Санина. Фото: instagram.com/the_hardkiss

В своем фотоблоге певица после длительного перерыва опубликовала счастливые снимки, на которых они с сыном и мужем позируют на фоне заснеженных гор.

"Давно не виделись", — подписала фотографии Санина.

Юлия Санина с мужем
Юлия Санина с мужем на горно-лыжном курорте. Фото: instagram.com/the_hardkiss

Санина также похвасталась успехами девятилетнего сына Даниила, который во второй раз встал на лыжи. Как рассказала звездная мамочка, за короткое время мальчик научился покорять склоны.

"Обезьянка второй раз в жизни стоит на лыжах, а уже лучше меня", — поделилась Юлия.

Юлия Санина показала подросшего сына
Юлия Санина с сыном. Фото: instagram.com/the_hardkiss

И хотя рассекречивать место своего отпуска певица не стала, поклонники предположили, что катается на лыжах семья не в Украине. Как известно, с начала полномасштабной войны муж артистки с сыном живет за границей. В комментариях из-за этого на Юлию и Валерия вылилась волна хейта.

"Не все семьи могут себе позволить роскошь быть на отдыхе за границей полной семьей…".

"По моему мнению, вы совершаете ошибку".

"Как-то глупо хвастаться".

"А чего не в Буковеле?"

Напомним, ранее Тоня Матвиенко показала, как с младшей дочкой отдыхает в Эмиратах.

Таже Джастин Бибер с женой и маленьким сыном отправились в отпуск в горы.

отдых отпуск Юлия Санина THE HARDKISS украинские звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:00 В сети показали Samsung Galaxy S25 Slim с новым дизайном — фото

14:57 Украл 9 млн на китайской обуви — в Одессе задержали бизнесмена

14:55 В Украине могут повысить зарплаты полицейским, но не всем

14:54 На Тернопольщине похоронили комбата 63-й ОМБр Михаила Коваля

14:51 В ГПСУ наградили орденами и медалями 20 бойцов — фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:31 В Кривом Роге возросло количество жертв — фото последствий атаки

14:27 Любовь в обмен на кредиты — одессит придумал способ заработка

14:19 Зеленский прокомментировал баллистический удар по Кривому Рогу

14:13 Синоптики прогнозируют в Харькове идеальную зимнюю погоду завтра

14:04 Сырский обсудил ситуацию на фронте с коллегами из НАТО — детали

15:00 В сети показали Samsung Galaxy S25 Slim с новым дизайном — фото

14:57 Украл 9 млн на китайской обуви — в Одессе задержали бизнесмена

14:55 В Украине могут повысить зарплаты полицейским, но не всем

14:54 На Тернопольщине похоронили комбата 63-й ОМБр Михаила Коваля

14:51 В ГПСУ наградили орденами и медалями 20 бойцов — фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:31 В Кривом Роге возросло количество жертв — фото последствий атаки

14:27 Любовь в обмен на кредиты — одессит придумал способ заработка

14:19 Зеленский прокомментировал баллистический удар по Кривому Рогу

14:13 Синоптики прогнозируют в Харькове идеальную зимнюю погоду завтра

14:04 Сырский обсудил ситуацию на фронте с коллегами из НАТО — детали

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

Text

13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

Text

09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

Text

08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025
Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым