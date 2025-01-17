Юлия Санина показала, как с мужем и сыном отдыхает за границей — фото

Санина похвасталась отдыхом с мужем и сыном за границей
Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина показала, как проводит время с мужем, музыкантом Валерием Бебко, и их сыном за границей. Семья отправилась в отпуск на горно-лыжный курорт.
Снимками с отдыха звезда поделилась в Instagram.
Санина с мужем и сыном показалась на отдыхе в горах
Семья решила активно провести время и отправилась кататься на лыжах на один из европейских курортов.
В своем фотоблоге певица после длительного перерыва опубликовала счастливые снимки, на которых они с сыном и мужем позируют на фоне заснеженных гор.
"Давно не виделись", — подписала фотографии Санина.
Санина также похвасталась успехами девятилетнего сына Даниила, который во второй раз встал на лыжи. Как рассказала звездная мамочка, за короткое время мальчик научился покорять склоны.
"Обезьянка второй раз в жизни стоит на лыжах, а уже лучше меня", — поделилась Юлия.
И хотя рассекречивать место своего отпуска певица не стала, поклонники предположили, что катается на лыжах семья не в Украине. Как известно, с начала полномасштабной войны муж артистки с сыном живет за границей. В комментариях из-за этого на Юлию и Валерия вылилась волна хейта.
"Не все семьи могут себе позволить роскошь быть на отдыхе за границей полной семьей…".
"По моему мнению, вы совершаете ошибку".
"Как-то глупо хвастаться".
"А чего не в Буковеле?"
Напомним, ранее Тоня Матвиенко показала, как с младшей дочкой отдыхает в Эмиратах.
Таже Джастин Бибер с женой и маленьким сыном отправились в отпуск в горы.
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