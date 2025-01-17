Юлия Санина показала, как с мужем и сыном отдыхает за границей — фото

Юлия Санина. Фото: instagram.com/the_hardkiss

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина показала, как проводит время с мужем, музыкантом Валерием Бебко, и их сыном за границей. Семья отправилась в отпуск на горно-лыжный курорт.

Снимками с отдыха звезда поделилась в Instagram.

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Семья решила активно провести время и отправилась кататься на лыжах на один из европейских курортов.

Певица Юлия Санина. Фото: instagram.com/the_hardkiss

В своем фотоблоге певица после длительного перерыва опубликовала счастливые снимки, на которых они с сыном и мужем позируют на фоне заснеженных гор.

"Давно не виделись", — подписала фотографии Санина.

Юлия Санина с мужем на горно-лыжном курорте. Фото: instagram.com/the_hardkiss

Санина также похвасталась успехами девятилетнего сына Даниила, который во второй раз встал на лыжи. Как рассказала звездная мамочка, за короткое время мальчик научился покорять склоны.

"Обезьянка второй раз в жизни стоит на лыжах, а уже лучше меня", — поделилась Юлия.

Юлия Санина с сыном. Фото: instagram.com/the_hardkiss

И хотя рассекречивать место своего отпуска певица не стала, поклонники предположили, что катается на лыжах семья не в Украине. Как известно, с начала полномасштабной войны муж артистки с сыном живет за границей. В комментариях из-за этого на Юлию и Валерия вылилась волна хейта.

"Не все семьи могут себе позволить роскошь быть на отдыхе за границей полной семьей…".

"По моему мнению, вы совершаете ошибку".

"Как-то глупо хвастаться".

"А чего не в Буковеле?"

Напомним, ранее Тоня Матвиенко показала, как с младшей дочкой отдыхает в Эмиратах.

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