Санта Димопулос показала свою маму-красавицу - фото

Санта Димопулос на редком фото показала маму-красавицу
Певица Санта Димопулос поделилась редким кадром со своей мамой Людмилой. Бывшая солистка группы "ВИА Гра" поздравила самого родного человека с особенным праздником.
Снимком артистка поделилась в Instagram.
Санта Димопулос очаровала фото с мамой
В своих соцсетях звезда не часто показывает свою семью, однако в особый праздник Санта сделала исключение. 15 января мама певицы отпраздновала свой день рождения.
В stories Димопулос поделилась архивной фотографией с самым родным человеком. На черно-белом фото певица нежно обнимает маму перед камерой.
"С днем рождения, мама", — обратилась к имениннице Санта.
Напомним, ранее Елена Тополя очаровала романтическим фото с мужем, которое сделала их дочь.
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