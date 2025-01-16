Санта Димопулос показала свою маму-красавицу - фото

Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos

Певица Санта Димопулос поделилась редким кадром со своей мамой Людмилой. Бывшая солистка группы "ВИА Гра" поздравила самого родного человека с особенным праздником.

Снимком артистка поделилась в Instagram.

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В своих соцсетях звезда не часто показывает свою семью, однако в особый праздник Санта сделала исключение. 15 января мама певицы отпраздновала свой день рождения.

В stories Димопулос поделилась архивной фотографией с самым родным человеком. На черно-белом фото певица нежно обнимает маму перед камерой.

Санта Димопулос с мамой. Фото: instagram.com/santadimopulos

"С днем рождения, мама", — обратилась к имениннице Санта.

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