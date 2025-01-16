Тарас Тополя та Олена Тополя поцілувалися на камеру - фото

Тарас Тополя з дружиною замилували ніжним фото від їхньої доньки
Зіркове подружжя Тарас та Олена Тополі показали, як їхні чотирирічна донька опановує фотографію. Маленька Марія зробила батькам романтичний знімок.
Світлиною екс-Alyosha поділилася в своєму Instagram.
Олена Тополя показала ніжне фото з чоловіком
Дівчинка зазнімкувала своїх батьків під час поцілунку. Лідер гурту "Антитіла" та його дружина у затишних светрах ніжно обіймали та цілували одне одного на камеру.
"Коханнячко. Фотограф — Маруся Тополя. Наша дівчинка дуже любить фотографувати", — підписала світлину Олена.
Зіркова родина зараз насолоджує спільним відпочинком та намагається більше часу проводити разом. Так, на своїй сторінці співак показав, як вони з сім'єю грали у "Монополію". Переможцем у грі став старший син пари 11-річний Роман.
"Юний монополіст обідрав до нитки маму, тата і брата", — пожартував Тополя.
Раніше Селін Діон здивувала виглядом своїх трьох дорослих синів на рідкісному сімейному фото.
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