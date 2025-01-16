Тарас Тополя та Олена Тополя поцілувалися на камеру - фото

Тарас та Олена Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Зіркове подружжя Тарас та Олена Тополі показали, як їхні чотирирічна донька опановує фотографію. Маленька Марія зробила батькам романтичний знімок.

Світлиною екс-Alyosha поділилася в своєму Instagram.

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Дівчинка зазнімкувала своїх батьків під час поцілунку. Лідер гурту "Антитіла" та його дружина у затишних светрах ніжно обіймали та цілували одне одного на камеру.

"Коханнячко. Фотограф — Маруся Тополя. Наша дівчинка дуже любить фотографувати", — підписала світлину Олена.

Тарас та Олена Тополі. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Зіркова родина зараз насолоджує спільним відпочинком та намагається більше часу проводити разом. Так, на своїй сторінці співак показав, як вони з сім'єю грали у "Монополію". Переможцем у грі став старший син пари 11-річний Роман.

"Юний монополіст обідрав до нитки маму, тата і брата", — пожартував Тополя.

Роман Тополя. Фото: instagram.com/tarastopolia

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