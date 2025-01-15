Селін Діон показала трьох синів від покійного чоловіка — рідкісні фото

Селін Діон. Фото: instagram.com/celinedion

Канадська співачка Селін Діон вперше за тривалий час поділилася сімейним фото зі своїми трьома синами. Зірка розповіла про особливу дату в їхній родині.

Допис знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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У фотоблогу співачка опублікувала світлину, на якій позувала поруч із синами — 23-річним Рене-Шарлем та 14-річними близнюками Едді та Нельсоном. Вони щасливо посміхалися на камеру у схожих світлих образах, сидячі на лавці на тлі новорічного декору.

У коментарях шанувальники Селін відмітили, що юнаки мають досить дорослий вигляд.

Селін Діон зі своїми синами. Фото: instagram.com/celinedion

Сімейним фото Селін вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка Рене Анжеліла, який пішов з життя 14 січня 2016 року після тривалої боротьби з онкологією.

"Рене, ми не можемо повірити, що тебе немає вже дев'ять років. Не минає й дня, щоб ми не відчували твоєї присутності, Рене-Шарль, Едді, Нельсон і я. Ти був моїм найбільшим чемпіоном, моїм партнером і тим, хто завжди бачив у мені найкраще. Я шаную тебе, і тобе назавжди бракуватиме, коханий... Ми любимо тебе", — зворушливо звернулася до чоловіка Діон.

Рене Анжеліл та Селін Діон. Фото: instagram.com/celinedion

Селін Діон познайомилася із майбутнім чоловіком, коли їй було лише 12 років. Тоді 38-річний Рене Анжеліл займався просуванням юної зірки, а вже за вісім років у них почалися серйозні стосунки. 2001 року після процедури ЕКЗ в пари народився первісток Рене-Шарль, а у жовтні 2010-го Селін народила близнюків.

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