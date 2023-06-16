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Санта Димопулос показала, как в Ницце празднует выпускной ее сын от Джеджулы

16 июня 2023 20:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Санта Димопулос показала, как в Ницце празднует ее выпускной от Джеджулы
Певица Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос показала, как ее сын празднует выпускной. Знаменитость гордо позировала с Даниэлем на совместном фото.

Снимками поделился ее старший сын в Instagram.

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14-летний Даниэль сын Санты Димопулос от ее брака с ведущим Андреем Джеджулой. Парень недавно выпустился из школы в Ницце.

 

"Выпускной моего взрослого мальчика", — написала Санта Димопулос в своем Instagram.

Сын Санты тоже опубликовал счастливые фото с торжественного мероприятия в компании друзей.

"Это был прекрасный выпускной. Я бы хотел поблагодарить абсолютно каждого, кто присутствовал на этой прекрасной церемонии. Спасибо за незабываемый опыт. Буду скучать по вам, народ", — написал Даниэль.

Отец выпускника, Андрей Джеджула, тоже прокомментировал фотографии:

"Горжусь тобой, парень", — сказал шоумен.

Санта Димопулос родила Даниэля в 2008 году от Андрея Джеджулы. Через несколько лет развелась с шоуменом.

Напомним, шоумен Андрей Джеджула выиграл суд против экс-жены Юлии Леус. Ведущий обвинял мать дочери во лжи и через суд требовал опровергнуть клевету.

Кстати, Юлия Леус возмутилась поведением Андрея Джеджулы. Женщина не считает себя виновной в деле и раскритиковала его отношение к их дочери.

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