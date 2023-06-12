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Санта Дімопулос вразила рельєфним тілом на пляжі Монако

12 червня 2023 15:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Санта Дімопулос у бікіні вразила рельєфним тілом на пляжі Монако
Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ексучасниця гурту "ВІАГра" Санта Дімопулос відпочиває у Монако. Співачка не втрималася від фотосесії на пляжі.

Знімками Санта поділилася у своєму Instagram.

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На фото артистка позує у бікіні, демонструючи рельєфне тіло. Після свого спортивного минулого Санта не втрачає розкішної форми.

Санта Дімопулос на пляжі Монако. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Раніше Дімопулос була Чемпіонкою світу в категорії фітнес модель. Тоді зірка розповідала, що все можливо, якщо не переставати намагатися.

Нещодавно Санта відсвяткувала 36-й день народження у Монако. Серед гостей було чимало українських селебрітіз.

Разом з Сантою у Монако також її діти. У своєму Instagram артистка показала дорослого сина від шоумена Андрія Джеджули.

На пляжі Санта відпочиває з сином. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Нагдаємо, Джеджула виграв суд проти ексдружини Юлії Леус. Ведучий звинувачував матір доньки у брехні та через суд вимагав спростувати наклеп.

Після цього Юлія Леус обурилась поведінкою Андрія Джеджули. Жінка не вважає себе винною у справі та розкритикувала його ставлення до їхньої спільної доньки.

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