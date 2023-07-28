Санта Димопулос похвасталась роскошным декольте на греческом курорте

Певица Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Экс-участница группы "ВИАГра" Санта Димопулос порадовала поклонников соблазнительной фотосессией. Звезда похвасталась стройной фигурой в купальнике.

Фото артистка поделилась на своей странице в Instagram.

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Певица и блогер Санта Димопулос отдыхает на греческом курорте Микены. Красавица устроила соблазнительную съемку в розовом купальнике в бассейне.

Певица Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Певица Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Певица Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Лето — это любовь", — прокомментировала пост Димопулос.

Фоловеры были в восторге от фотосессии и засыпали звезду комплиментами: "Невероятная", "Богиня", "Это просто космос".

Санта не раз делилась собственными тренировками в спортзале. Звезда поражает нагрузкой ради стройной фигуры. В прошлом Димопулос была Чемпионкой мира в категории фитнес-модель. Тогда она рассказывала, что все возможно, если не переставать пробовать.

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