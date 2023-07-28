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Санта Димопулос похвасталась роскошным декольте на греческом курорте

28 июля 2023 15:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Санта Димопулос похвасталась роскошным декольте на греческом курорте
Певица Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Экс-участница группы "ВИАГра" Санта Димопулос порадовала поклонников соблазнительной фотосессией. Звезда похвасталась стройной фигурой в купальнике.

Фото артистка поделилась на своей странице в Instagram.

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Певица и блогер Санта Димопулос отдыхает на греческом курорте Микены. Красавица устроила соблазнительную съемку в розовом купальнике в бассейне.

 

Певица Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Певица Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Певица Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Лето — это любовь", — прокомментировала пост Димопулос.

Фоловеры были в восторге от фотосессии и засыпали звезду комплиментами: "Невероятная", "Богиня", "Это просто космос".

Санта не раз делилась собственными тренировками в спортзале. Звезда поражает нагрузкой ради стройной фигуры. В прошлом Димопулос была Чемпионкой мира в категории фитнес-модель. Тогда она рассказывала, что все возможно, если не переставать пробовать.

Напомним, актриса Сальма Хайек порадовала поклонников новым откровенным контентом. Звезда поблагодарила фолловеров за их поддержку.

Ранее актрисы сериала "Спасатели Малибу" Кармен Электра и Дженни Маккарти снялись в рекламе бренда нижнего марки SKIMS. В откровенной промокампании бренда ранее позировала звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая является его основательницей.

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