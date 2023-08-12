Санта Димопулос похвасталась роскошным телом в купальнике от люксового бренда

Бизнесвумен Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Певица и бизнесвумен Санта Димопулос похвасталась стройным телом и ровным загаром. Звезда показала кадры с отдыха на Ибице.

Фото знаменитость запостила в своем Instagram.

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Санта Димопулос отдохнула на модном курорте. Красавица нарядилась в бикини от Dior, стоимостью более 1000 долларов. Подписчики разделились на два лагеря: одни считают, что неуместно выставлять на показ дорогие вещи во время войны, а некоторые посоветовали просто порадоваться за счастье других.

Санта не раз делилась собственными тренировками из спортзала. Звезда поражает усилиями ради стройной фигуры. В прошлом Димопулос была чемпионкой мира в категории фитнес-модель. Тогда звезда рассказывала, что все возможно, если не переставать пробовать.

Бизнесвумен Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Бизнесвумен Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

В посте Санта отметила места на курорте, которые рекомендует посетить.

Кстати, красавица раньше призналась в любви Украине и отметила, что считает ее своим домом.

"Украина — это моя Родина, это мой дом, место, где хранятся лучшие воспоминания моего детства, становления, роста...Я хочу, чтобы эта проклятая война закончилась как можно скорее. Сейчас мне тяжело вести даже существующие проекты. Один мы перезапускаем очень скоро. Много труда в него вложено", — сказала Димопулос.

Напомним, Санта Димопулос порадовала обольстительным видео.

Ранее Санта Димопулос похвасталась роскошным декольте на греческом курорте.