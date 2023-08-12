Санта Дімопулос похизувалась розкішним тілом у купальнику від люксового бренду

Бізнесвумен Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Співачка та бізнесвумен Санта Дімопулос похизувалась струнким тілом та рівною засмагою. Зірка показала кадри з відпочинку на Ібіці.

Фото знаменитість запостила у своєму Instagram.

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Санта Дімопулос відпочила на модному курорті. Красуня вбралася у бікіні від Dior, вартістю більше 1000 доларів. Підписники розділилися на два табори: одні вважають, що недоречно виставляти на показ дорогі речі під час війни, а дехто порадив просто порадіти за щастя інших.

Санта не одноразово ділилася власними тренуваннями зі спортзалу. Зірка приголомшує навантаженням заради стрункої фігури. У минулому Дімопулос була чемпіонкою світу в категорії фітнес-модель. Тоді зірка розповідала, що все можливо, якщо не переставати намагатися.

Бізнесвумен Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Бізнесвумен Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

У дописі Санта відзначила місця на курорті, які радить навідати.

До речі, красуня раніше зізнавалася у коханні Україні і зазначила, що вважає її своїм домом.

"Україна — це моя Батьківщина, це мій дім, місце, де зберігаються найкращі спогади мого дитинства, становлення, росту...Я хочу, щоб ця клята війна закінчилася якомога скоріше. Зараз мені важко вести навіть існуючі проєкти. Один ми перезапускаємо дуже скоро. Багато праці в нього вкладено", — сказала Дімопулос.

Нагадаємо, Санта Дімопулос потішила звабливим відео.

Раніше Санта Дімопулос похизувалась розкішним декольте на грецькому курорті.