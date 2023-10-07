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Санта Димопулос раскрыла секрет своей стройной фигуры

7 октября 2023 19:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Санта Дімопулос розкрила секрет своєї стрункої фігури
Блоггерша Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос часто радует фолловеров фото в купальнике. Звезда не раз отмечала, что уделяет немало времени тренировкам. Теперь блогер раскрыла свой личный режим занятий.

Об этом бывшая певица написала в Instagram.

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36-летняя поделилась, чтобы поддерживать стройную фигуру, она занимается по часу в день.

"4 раза в неделю функциональные тренировки, 2 раза растяжка, 1 раз бег или долгая прогулка. Еще пытаюсь хотя бы 1 раз в неделю танцевать. Продолжительность — час", — говорит Димопулос.

 

Санта Димопулос раскрыла секрет своей стройной фигуры. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Санта Димопулос раскрыла секрет своей стройной фигуры. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Санта Димопулос раскрыла секрет своей стройной фигуры. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Санта Димопулос раскрыла секрет своей стройной фигуры. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Санта Димопулос раскрыла секрет своей стройной фигуры. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Санта Димопулос раскрыла секрет своей стройной фигуры. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Также Санта сказала, употребляет ли она алкоголь.

"Сейчас нет. С понедельника взяла для себя 3 месяца без алкоголя", — отметила Санта.

Знаменитость показала свой ежедневный рацион, состоящий из полезного разнообразия блюд.

Знаменитость в прошлом месяце с семьей решила переехать в Дубай. По словам экс-певицы, причин для этого много. В Дубае звезда выбрала жилье и учебные заведения для детей.

Напомним, Санта Димопулос показала, как в Ницце отпраздновал ее выпускной сын от Джеджулы.

Ранее Санта Димопулос похвасталась роскошным декольте на греческом курорте.

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