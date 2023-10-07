Санта Дімопулос розкрила секрет своєї стрункої фігури

Санта Димопулос раскрыла секрет своей стройной фигуры
Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос часто радует фолловеров фото в купальнике. Звезда не раз отмечала, что уделяет немало времени тренировкам. Теперь блогер раскрыла свой личный режим занятий.
Об этом бывшая певица написала в Instagram.
Спортивный режим Санты Димопулос
36-летняя поделилась, чтобы поддерживать стройную фигуру, она занимается по часу в день.
"4 раза в неделю функциональные тренировки, 2 раза растяжка, 1 раз бег или долгая прогулка. Еще пытаюсь хотя бы 1 раз в неделю танцевать. Продолжительность — час", — говорит Димопулос.
Также Санта сказала, употребляет ли она алкоголь.
"Сейчас нет. С понедельника взяла для себя 3 месяца без алкоголя", — отметила Санта.
Знаменитость показала свой ежедневный рацион, состоящий из полезного разнообразия блюд.
Знаменитость в прошлом месяце с семьей решила переехать в Дубай. По словам экс-певицы, причин для этого много. В Дубае звезда выбрала жилье и учебные заведения для детей.
Напомним, Санта Димопулос показала, как в Ницце отпраздновал ее выпускной сын от Джеджулы.
Ранее Санта Димопулос похвасталась роскошным декольте на греческом курорте.