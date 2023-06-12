Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Санта Димопулос поразила рельефным телом на пляже Монако arrow

Санта Димопулос поразила рельефным телом на пляже Монако

12 июня 2023 15:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Санта Димопулос в бикини поразила рельефное тело на пляже Монако
Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Экс-участница группы "ВИАГра" Санта Димопулос находится в Монако. Певица не удержалась от фотосессии на пляже.

Снимками Санта поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

День на пляже

На фото артистка позирует в бикини, показывая рельефное тело. После своего спортивного прошлого Санта не теряет роскошную форму.

 

Санта Димопулос на пляже Монако. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Ранее Димопулос была Чемпионкой мира в категории фитнес-модель. Тогда звезда рассказывала, что все возможно, если не переставать пытаться.

Недавно Санта отметила 36-й день рождения в Монако. Среди гостей было немало украинских селебритиз.

Вместе с Сантой в Монако тоже ее дети. В своем Instagram артистка показала взрослого сына от шоумена Андрея Джеджулы.

На пляже Санта отдыхает с сыном. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Напомним, Джеджула выиграл суд против экс-cупруги Юлии Леус. Ведущий обвинял мать дочери во лжи и через суд требовал опровергнуть клевету.

После этого Юлия Леус возмутилась поведением Андрея Джеджулы. Женщина не считает себя виновной и раскритиковала его отношение к их дочери.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

"Герои в тылу": на Новини.LIVE стартует спецпроект о тех, кто побеждает без оружия в руках

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас