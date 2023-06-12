Санта Димопулос в бикини поразила рельефное тело на пляже Монако

Санта Димопулос поразила рельефным телом на пляже Монако
Экс-участница группы "ВИАГра" Санта Димопулос находится в Монако. Певица не удержалась от фотосессии на пляже.
Снимками Санта поделилась в своем Instagram.
День на пляже
На фото артистка позирует в бикини, показывая рельефное тело. После своего спортивного прошлого Санта не теряет роскошную форму.
Ранее Димопулос была Чемпионкой мира в категории фитнес-модель. Тогда звезда рассказывала, что все возможно, если не переставать пытаться.
Недавно Санта отметила 36-й день рождения в Монако. Среди гостей было немало украинских селебритиз.
Вместе с Сантой в Монако тоже ее дети. В своем Instagram артистка показала взрослого сына от шоумена Андрея Джеджулы.
Напомним, Джеджула выиграл суд против экс-cупруги Юлии Леус. Ведущий обвинял мать дочери во лжи и через суд требовал опровергнуть клевету.
После этого Юлия Леус возмутилась поведением Андрея Джеджулы. Женщина не считает себя виновной и раскритиковала его отношение к их дочери.