Санта Димопулос в бикини поразила рельефное тело на пляже Монако

Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Экс-участница группы "ВИАГра" Санта Димопулос находится в Монако. Певица не удержалась от фотосессии на пляже.

Снимками Санта поделилась в своем Instagram.

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На фото артистка позирует в бикини, показывая рельефное тело. После своего спортивного прошлого Санта не теряет роскошную форму.

Санта Димопулос на пляже Монако. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Ранее Димопулос была Чемпионкой мира в категории фитнес-модель. Тогда звезда рассказывала, что все возможно, если не переставать пытаться.

Недавно Санта отметила 36-й день рождения в Монако. Среди гостей было немало украинских селебритиз.

Вместе с Сантой в Монако тоже ее дети. В своем Instagram артистка показала взрослого сына от шоумена Андрея Джеджулы.

На пляже Санта отдыхает с сыном. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Напомним, Джеджула выиграл суд против экс-cупруги Юлии Леус. Ведущий обвинял мать дочери во лжи и через суд требовал опровергнуть клевету.

После этого Юлия Леус возмутилась поведением Андрея Джеджулы. Женщина не считает себя виновной и раскритиковала его отношение к их дочери.